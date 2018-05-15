Ещё
Вход в парк «Ораниенбаум» станет платным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вход в парк «Ораниенбаум» станет платным 

Собака 49 минут назад
Фото: Собака
Администрация ГМЗ «Петергоф» вводит платный вход в парк Ораниенбаума. После 26 мая за прогулку возле прудов и дворцов налоговым резидентам России придется заплатить по 100 рублей.
Есть льготы: по 70 рублей будут брать со студентов дневной формы обучения и учащихся старше 16 лет, пенсионеров, многодетных родителей, ветеранов боевых действий, лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в Семипалатинске, а также с педагогов, сопровождающих группы.
При этом продолжат ходить в парк бесплатно смогут дети до 16 лет, ветераны Великой Отечественной, герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп и некоторые другие группы граждан. С полным списком льгот и расценок уже можно ознакомиться на сайте музея-заповедника, если вводить дату посещения с 26 мая. Стоимость входного билета для иностранцев составит 300 рублей.
В администрации решение объяснили необходимостью финансирования деятельности ГМЗ, добавив, что раньше не вводили плату из-за ремонта на территории. А теперь примерно половина парка «приведена в порядок».
24 в Ораниенбауме планируют открыть после двухлетней реставрации Дворец Петра III, а 5 июля — три новых зала Китайского дворца.
С 21 по 27 июня 2018 года за вход на территорию Летнего сада в Петербурге также будут брать плату. Это связано с проведением фестиваля «Императорские сады России», который в 2018 году переедет из Михайловского сада. Цена за входной билет пока не установлена.
По материалам «Фонтанки»
Фото: @edupiter Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Дворец пьянствоблудия и каток за Благовещенским мостом: как развлекались в Петербурге 100 лет назад Петергофский светомузыкальный фонтан начнет дымить и зажигать огни Известны имена победителей конкурса «Прохоровское поле»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века12
Нагиев рассказал о смешных заработках1
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение