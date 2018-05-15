В Митине за 2018 год комплексно благоустроят 18 дворов

В районе Митино за 2018 год планируют комплексно благоустроить 18 дворовых территорий. Рабочие отремонтируют асфальтобетонное покрытие, газоны, обустроят дорожки, разобьют цветники и высадят кустарники. Об этом сообщила глава управы района Митино Валентина Воробьева.

— В итоге жители района получат комфортные и уютные дворовые территории, на которых будет приятно отдыхать, играть с детьми и заниматься спортом, — отметила Валентина Воробьева.

Кроме того, на детских площадках старое покрытие будет заменено на безопасное резиновое. Также установят новые малые архитектурные формы: лавочки и урны.

Напомним, в 2017 году в Митине комплексно благоустроили 18 дворовых территорий.