В музее-квартире Солженицына в Москве представят вещи последнего периода жизни писателя 

ВЛАДИМИР, 15 мая. /ТАСС/. Экспозицию музея-квартиры Александра Солженицына в Москве составят личные вещи писателя, которые супруга собирала в последние годы его жизни. Открыть музей планируется в 2018 году, в год столетия писателя, сообщила ТАСС президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова писателя Наталия Солженицына в ходе Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит во Владимирской области.
"В той квартире, где мы жили, где его арестовали перед высылкой в 1974 году, там будет музей-квартира Солженицына. Я к этому отношусь с большим собственным вкладом, потому что в последний период его жизни все сохранялось, и я все туда отдам. Надеюсь, что музей откроется в этом году уже, но экспозиция будет дополняться", — сказала она.
По словам вдовы писателя, «жизнь его так метала и разметывала, что экспонатов с детства и юности не осталось» из-за войны и тюремных ссылок писателя.
Как сообщалось ранее, открыть музей планируется на Тверской улице.
Кроме того, в этом году в Москве должен появиться памятник поэту работы Андрея Ковальчука, также скульптуру установят в родном для писателя Кисловодске, автором выступил Зураб Церетели.
Александр Солженицын — российский писатель, академик РАН. Автор рассказов «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», романа «Архипелаг ГУЛАГ» и др. В 1974 году против Солженицына возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании помощи «реакционным кругам иностранных государств в проведении враждебной деятельности против СССР», в том же году он лишен советского гражданства и выдворен из СССР. В 1991 году реабилитирован, в 1994 году вернулся в Россию. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1990), Государственной премии РФ (2007).