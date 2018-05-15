В музее-квартире Солженицына в Москве представят вещи последнего периода жизни писателя

ВЛАДИМИР, 15 мая. / ТАСС /. Экспозицию музея-квартиры Александра Солженицына в Москве составят личные вещи писателя, которые супруга собирала в последние годы его жизни. Открыть музей планируется в 2018 году, в год столетия писателя, сообщила ТАСС президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова писателя Наталия Солженицына в ходе Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит во Владимирской области.

"В той квартире, где мы жили, где его арестовали перед высылкой в 1974 году, там будет музей-квартира Солженицына. Я к этому отношусь с большим собственным вкладом, потому что в последний период его жизни все сохранялось, и я все туда отдам. Надеюсь, что музей откроется в этом году уже, но экспозиция будет дополняться", — сказала она.

По словам вдовы писателя, «жизнь его так метала и разметывала, что экспонатов с детства и юности не осталось» из-за войны и тюремных ссылок писателя.

Как сообщалось ранее, открыть музей планируется на Тверской улице.

Кроме того, в этом году в Москве должен появиться памятник поэту работы Андрея Ковальчука , также скульптуру установят в родном для писателя Кисловодске, автором выступил Зураб Церетели