Красота без возраста: Playboy Bunnies 50 лет спустя в фотосессии Робина Туоми

Фотограф Робин Туоми (Robyn Twomey) делает портреты женщин, которые в 1960−70-х годах работали Playboy Bunnies в фирменных клубах по всей Америке.

Все эти женщины до сих пор входят в сообщество бывших Playboy Bunnies (да-да, такое существует!) в Лас-Вегасе, поэтому найти их было нетрудно. Фотограф не указывает имена женщин и их возраст, а также намеренно не применяет ретушь.

«Эта серия снимков — результат моего интереса к судьбе девушек Playboy и к их нынешней жизни. Тесная рамка фотографий и отсутствие даже малейшей ретуши создают пространство для личного размышления об их возрасте, опыте и красоте», — говорит Туоми.

Здесь и далее фото с официального сайта Робина Туоми

«Язык тела говорит нам еще больше о том, кто эти женщины: сильные, красивые, провокационные, хрупкие, а также все, что находится между этими понятиями», — подчеркивает фотограф.

«Они очень интересные и сложные персонажи, гордящиеся своей красотой и сексуальностью, в то же время будто бы немного раненые мимолетностью этих понятий», — добавил автор снимков.