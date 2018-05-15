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День открытых дверей в Шипиловском ЗАГСе
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День открытых дверей в Шипиловском ЗАГСе 

Управление ЗАГС города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управление ЗАГС города Москвы
19 мая Шипиловский отдел ЗАГС станет объединенной площадкой для работы специалистов органов ЗАГС и психологов. В течение дня посетители отдела ЗАГС смогут не только получить ответы на различные вопросы о работе органов ЗАГС, но и консультации психологов по проблемам семейной жизни, воспитании детей и взаимоотношений между супругами.
Такой эксперимент Управление ЗАГС Москвы совместно с Московской службой психологической помощи населению проводят впервые. Если он получит живой отклик от москвичей, работа психолога в отделе ЗАГС может быть организована на постоянной основе.
Принять участие в дне открытых дверей в Шипиловском отделе ЗАГС может любой желающий.
Дата: 19 мая 2018 г.
Адрес: Шипиловский проезд, дом 27.
Программа дня открытых дверей:
11:00 — 16:00 — консультации психологов и специалистов отдела ЗАГС
11:00 — 13:00 — мастер-класс «Юбилей свадьбы. Семейные традиции»
13:00 — 14:00 — лекция-семинар семейного психолога на темы: «Первый год жизни молодой семьи», «Как меняет жизнь семьи первенец», «Что важно знать современному родителю».
14:00 — 16:00 — репетиция церемонии регистрации брака и мастер-класс «В ритме свадебного танца»
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