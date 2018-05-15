День открытых дверей в Шипиловском ЗАГСе

19 мая Шипиловский отдел ЗАГС станет объединенной площадкой для работы специалистов органов ЗАГС и психологов. В течение дня посетители отдела ЗАГС смогут не только получить ответы на различные вопросы о работе органов ЗАГС, но и консультации психологов по проблемам семейной жизни, воспитании детей и взаимоотношений между супругами.

Такой эксперимент Управление ЗАГС Москвы совместно с Московской службой психологической помощи населению проводят впервые. Если он получит живой отклик от москвичей, работа психолога в отделе ЗАГС может быть организована на постоянной основе.

Принять участие в дне открытых дверей в Шипиловском отделе ЗАГС может любой желающий.

Дата: 19 мая 2018 г.

Адрес: Шипиловский проезд, дом 27.

Программа дня открытых дверей:

11:00 — 16:00 — консультации психологов и специалистов отдела ЗАГС

11:00 — 13:00 — мастер-класс «Юбилей свадьбы. Семейные традиции»

13:00 — 14:00 — лекция-семинар семейного психолога на темы: «Первый год жизни молодой семьи», «Как меняет жизнь семьи первенец», «Что важно знать современному родителю».

14:00 — 16:00 — репетиция церемонии регистрации брака и мастер-класс «В ритме свадебного танца»