В Суздале выступит ансамбль «Джаз-Пик»

В ансамбле «Джаз-Пик» играют дети из разных городов России. Он был создан в 2000 году в Москве на базе Детской музыкальной школы имени А. Т. Гречанинова. Его основателем и руководителем является Петр Петрович Петрухин — выдающийся педагог в области начального и среднего музыкального образования, Лауреат Премии Президента РФ за работу с одарёнными детьми, Заслуженный работник культуры, Заслуженный артист РФ.

К Петру Петровичу Петрухину приезжают учиться искусству джаза из самых разных стран мира, что не удивительно: он является автором оригинальной методики обучения детей джазу. Концерт ансамбля «Джаз-Пик» в Суздале — это своеобразное импровизированное шоу 16 артистов, представляющих разные поколения «джазовой лаборатории» Петра Первухина.

В программе: Сеня Сон. Intro Рахманинов. Прелюдия до-диез минор. Исп. Матренок Семен (ф-но)

Петр Петрухин представляет лауреатов международных фестивалей детский ансамбль «Джаз Пик» Бонфа. Мелодия из к/ф «Черный Орфей» Исполняют: Волчкова Диана (ф-но) Вериженко Александр (вибрафон) Жарков Никита (бас-гитара) Иванов Тимур (ударные) Тилеманс. «Блюзетт » A. K. Джобим. «Корковадо » Петрухин. «Самба» Исполняют: Матренок Семен (аккордеон) Жарков Никита (бас-гитара) Иванов Тимур (ударные) Кравцов Кирилл (ф-но) Хендерсен. «Запиши меня» Исполняют: Аржанова Софья (ф-но) Площенко Роман (бас-гитара) Ивлев Богдан (ударные) Паркер. «Уезжай из Нью-Йорка» Исполняют: Демочкин Андрей (саксофон) Площенко Роман (бас-гитара) Ивлев Богдан (ударные) Наталья Прокопенко (ф-но)

Соловьев-Седой. «Вечерняя песня» Перкинс. «Звезды падают на Алабаму» Крылатов. «Колыбельная медведицы» Исполняют: Христианова София (ф-но) Вериженко Александр (бас-гитара) Иванов Тимур (ударные) Демочкин Андрей (саксофон) Рыжкин Дмитрий (труба) Ярчевский Валентин (тромбон) Наталья Прокопенко (ф-но) Hiromi Uehara. «Desire» Weather Report. «Havona» Gonzalo Rubalcaba. «This is it» Исполняют: Вериженко Александр (ф-но) Площенко Роман (бас-гитара) Ивлев Богдан (ударные) Антонюк Олег (саксофон) Парфенюк Алекскй (гитара) Финал — «Джем-сейшн» на свободную тему.

Билеты продаются во всех кассах ГВСМЗ. Цена — 150 рублей.