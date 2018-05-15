В Москву приезжает писательница Мария Семёнова — она заглянет к нам на прямой эфир!

Отличные новости для всех поклонников творчества Марии Семёновой — известная писательница приезжает в Москву с 17 по 19 мая. Она проведёт несколько встреч с читателями и представит свою новую книгу. Но самое главное, что Мария Васильевна заглянет к нам на прямой эфир передачи «Мир фантастики Live»!

Мы пообщаемся с писательницей как о новом романе из цикла «Братья», так и о других её произведениях (начнём, конечно, с «Волкодава»!), о работе переводчицы и о русской фантастической литературе. Заглядывайте к нам на стрим 18 мая в 13.30 по мск.

А если вы хотите поговорить с Марией Семёновой сами, то приходите на одну из этих трёх встреч:

17 мая в 19:00 — магазин «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» 18 мая в 18:00 — магазин «Молодая Гвардия», ул. Большая Полянка, 28 19 мая в 19:00 — магазин «МДК» на Новом Арбате