Велоквест в Ночь музыки

Что таит в себе самая музыкальная ночь года? Откроем тайны на ночном велоквесте от Вело-Города!

В ночь с 29 на 30 июня 2018 года, в разгар Чемпионата мира по футболу, в Екатеринбурге вновь пройдет Ural Music Night, которая превратит Екатеринбург в большую музыкальную платформу. По традиции откроет знаменитую «Ночь Музыки» мистический и азартный ночной велоквест от Межрегиональной общественной организации «Вело-Город».

Ночной велоквест начнется в 20:00 от памятника Татищеву и де Геннину. Участники проедутся по самым красивым улицам ночного города и самым мелодичным местам Екатеринбурга, которые таят в себе множество загадок. Чтобы суметь найти ответы на самые сложные вопросы велосипедистам понадобятся все музыкальные познания о певцах, композиторах, стилях и жанрах.

Что нужно, чтобы победить? Все просто! Окунуться в атмосферу дерзкого рока, зажигательного электро и таинственной классики, быть креативными и сообразительными — это все, что потребуется в эту таинственную ночь.

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Велосипедное приключение завершится в 01:30 у Тетра Драмы, где финалистов будет ждать гала-концерт в честь Ural Music Night и торжественное награждение на сцене. Организаторы обещают, что никто не уйдет с пустыми руками!

Ночной велоквест станет по-настоящему громким: берите с собой велоколонки, гитары, маракасы, гармошки и любые другие музыкальные инструменты! Участник, чей велосипед окажется самым «музыкальным» — получит специальный приз от «Вело-Города».

Проходите регистрацию в мобильном приложении «Вело-Город онлайн» и на сайте Вело-Города.

Участие в мероприятие бесплатное!

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А также на сайте и в мобильном приложении «Вело-Город».

Напоминаем, что МОО «Вело-Город» занимается развитием велодвижения и велоинфраструктуры с 2009 года.

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Адрес:

Текст адреса:

Екатеринбург

Центр карты:

56.78886212553733,60.60339449999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.838011,60.597465

Дата:

пятница, июня 29, 2018

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Комментарий к дате:

20:00 Стоимость:

Бесплатно

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