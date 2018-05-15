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В библиотеке на Барболина устроят виртуальную экскурсию, посвященную Лермонтову
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В библиотеке на Барболина устроят виртуальную экскурсию, посвященную Лермонтову 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 18 мая отметят Международный день музеев. В этот день в библиотеке на Барболина пройдет виртуальная экскурсия, посвященная выдающемуся русскому поэту, чье имя носит это культурное учреждение.
Как уточнили сотрудники библиотеки, в рамках виртуальной экскурсии посетителям расскажут о местах пребывания М. Лермонтова в столице и Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе и Тарханах. Также сотрудники библиотеки поведают вековую историю библиотеки.
Дети и взрослые узнают, в чем отличие между библиотекой и музеем, какие тайны скрывают в себе предметы и рукописи, кто и с какой целью посещают эти культурно-просветительские площадки, составляющие предмет гордости страны.
Мероприятие начнется 18 мая в 13 часов.
Адрес библиотеки №76: ул. Барболина, д. 6. Вход свободный (12+).
Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.
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