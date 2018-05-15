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Танцевальные коллективы из ЮВАО стали лауреатами международного фестиваля
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Танцевальные коллективы из ЮВАО стали лауреатами международного фестиваля 

Префектура Юго-Восточного административного округа 56 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Хореографические коллективы «Жемчужина» и «Жемчужинка», которые занимаются на базе филиала «Южнопортовый» дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара стали лауреатами международного фестиваля-конкурса «Слияние культур».
— Выступления на международных фестивалях дают возможность не только показать свое мастерство, увидеть возможности других творческих коллективов, но и перенять опыт у выдающихся деятелей культуры и искусства, поучиться на мастер-классах у опытнейших педагогов, — рассказала специалист по связям с общественностью ДТДиМ имени А. П. Гайдара Анна Бондаренко. — «Жемчужинкам» только недавно исполнилось шесть лет, и они оказались самыми юными участниками конкурса, но это не помешало им стать обладателями почетного звания лауреатов II и III степеней в номинации «Детский танец». Коллектив «Жемчужина» стал лауреатом III степени в номинации «Народный стилизованный танец».
Всего в фестивале приняли участие более 600 артистов. Конкурс проходил в Казани, поэтому в свободное от выступлений и репетиций время педагоги знакомили юных танцоров с национальной культурой Республики Татарстан и показывали им достопримечательности города.
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