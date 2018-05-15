«Славянский базар» порадует гостей сюрпризами

В Беларуси готовятся к фестивалю «Славянский базар». В этом году, по словам организаторов, зрителей ожидают десятки сюрпризов. Церемония открытия состоится 13 июля.

Всего в летнем амфитеатре пройдет около 20 крупных концертов. Впервые на фестивале выступят Тимати и Мумий Тролль, будет организовано цирковое представление и шоу «Ночь юмора». На сцену Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в первый раз выйдут гости из Египта и Гвинеи. В детском конкурсе среди новичков — юные артисты из Великобритании, Канады и Колумбии.

«Приятно, что с каждым годом фестиваль становится более востребованным среди участников из разных стран мира. В этом году на «Славянском базаре», по предварительным подсчетам, будут представлены свыше 40 государств», — отметил генеральный директор ГУ «Центр культуры „Витебск“ Александр Сидоренко

Добавим, что специальный приз за высокое мастерство в сохранении национальных традиций на „Славянском базаре“ вручает и Межгосударственная телерадиокомпания „МИР“

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