В Москве выбрали лучшие казачьи коллективы страны

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. Итоги всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» подвели во вторник в Москве на сцене театра «Русская песня». Победителями смотра стали коллективы «Православный Дон» из Ростовской области, «Ермаковы лебеди» из Иркутска и курганский «Цветень», передает корреспондент ТАСС.

Конкурс проходил уже в пятый раз. Отбор включает два этапа. В первом, межрегиональном, приняли участие 96 казачьих художественных коллективов из 34 регионов России, представители Уссурийского, Забайкальского, Енисейского, Иркутского, Кубанского, Ростовского и Терского войск. В финал прошли девять казачьих ансамблей.

Ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), выступающего организатором гала-концерта, Валентина Иванова подчеркнула, что путевки в Москву получили лучшие из лучших. «На региональном этапе отбирались лучшие самобытные коллективы, которые являются хранителями традиций казачества — и песенной, и бытовой, и обрядовой», — сказала она. Лауреатами смотра наряду с победителями стали ансамбли «Карижа» из города Малоярославец Калужской области, «Первоцвет» из Красноярска, Фольклорный семейный ансамбль Рюмкиных из Забайкальского края, «Елань» из Хабаровска, «Сретенье» из Ставропольского края и «Колос» из Тихорецка Краснодарского края.

"Это единственный федеральный казачий конкурс, — пояснил в беседе с ТАСС статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский . — Гала-концерт — это итог фестивального движения, в котором участвуют как лауреаты отборочного, первого этапа, так и профессиональные коллективы, которые специализируются в том числе на казачьей культуре".

Замминистра отметил образовательную составляющую смотра. «Отборочный этап сопровождается мастер-классами для руководителей фольклорных казачьих коллективов, где они изучают певческие напевы, традиционную казачью одежду — мужскую и женскую, репертуар», — рассказал он.