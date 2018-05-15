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В Москве выбрали лучшие казачьи коллективы страны
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В Москве выбрали лучшие казачьи коллективы страны 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Итоги всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» подвели во вторник в Москве на сцене театра «Русская песня». Победителями смотра стали коллективы «Православный Дон» из Ростовской области, «Ермаковы лебеди» из Иркутска и курганский «Цветень», передает корреспондент ТАСС.
Конкурс проходил уже в пятый раз. Отбор включает два этапа. В первом, межрегиональном, приняли участие 96 казачьих художественных коллективов из 34 регионов России, представители Уссурийского, Забайкальского, Енисейского, Иркутского, Кубанского, Ростовского и Терского войск. В финал прошли девять казачьих ансамблей.
Ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), выступающего организатором гала-концерта, Валентина Иванова подчеркнула, что путевки в Москву получили лучшие из лучших. «На региональном этапе отбирались лучшие самобытные коллективы, которые являются хранителями традиций казачества — и песенной, и бытовой, и обрядовой», — сказала она. Лауреатами смотра наряду с победителями стали ансамбли «Карижа» из города Малоярославец Калужской области, «Первоцвет» из Красноярска, Фольклорный семейный ансамбль Рюмкиных из Забайкальского края, «Елань» из Хабаровска, «Сретенье» из Ставропольского края и «Колос» из Тихорецка Краснодарского края.
"Это единственный федеральный казачий конкурс, — пояснил в беседе с ТАСС статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. — Гала-концерт — это итог фестивального движения, в котором участвуют как лауреаты отборочного, первого этапа, так и профессиональные коллективы, которые специализируются в том числе на казачьей культуре".
Замминистра отметил образовательную составляющую смотра. «Отборочный этап сопровождается мастер-классами для руководителей фольклорных казачьих коллективов, где они изучают певческие напевы, традиционную казачью одежду — мужскую и женскую, репертуар», — рассказал он.
Учредителями конкурса «Казачий круг» выступают Совет при президенте РФ по делам казачества, Комиссия по организации государственной поддержки и развитию самобытной казачьей культуры, казачьих художественных коллективов, детского творчества и Министерство культуры РФ.
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