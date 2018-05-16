Ученые смогли расшифровать неизвестные страницы дневника Анны Франк

Благодаря современным технологиям историкам впервые удалось расшифровать две страницы дневника Анны Франк.

Историки с помощью современных технологий смогли расшифровать две страницы дневника Анны Франк, которые 13-летняя девушка заклеила плотной бумагой. Как пишет The New York Times со ссылкой на нидерландские исследовательские институты, на этих листах она рассуждала на интимные темы.

Анна Франк сделала эти записи 28 сентября 1942 года, в них она рассказывает воображаемой подруге Китти «грязные» шутки, в которых она размышляет о мальчиках, любви и проституции.

«Все мужчины, если у них все в порядке, навещают женщин. Тех, что заговаривают с ними на улицах. Потом они уходят вместе. В Париже для этого есть большие дома. Папа там был», — написала узница Берген-Бельзена.

Директор нидерландского Института изучения войны, Холокоста и геноцида Франк ван Ври отметил, что неприличные шутки распространены среди подростков, так что размышления Анны Франк — нормальны.

Исполнительный директор Anne Frank House Рональд Леопольд объяснил, что девушка беседует с воображаемым человеком, которому рассказывает о сексе, «создавая своего рода литературную среду для описания для нее не очень комфортной темы».

Анна Франк вела две тетради в виде дневников. Одну из них она хотела опубликовать, потому что услышала, что голландское правительство будет публиковать свидетельства очевидцев немецкой оккупации. Девушка писала заметки о своей жизни из оккупированного нацистами Амстердама в 1942-1944 годах, из убежища, где пряталась ее еврейская семья.