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В дневниках Анны Франк нашли «грязные шутки» и мысли о проституции
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В дневниках Анны Франк нашли «грязные шутки» и мысли о проституции 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Специалисты с помощью компьютерных программ расшифровали записи на заклеенных страницах дневника Анны Франк, обнаружив на них «грязные шутки», а также размышления о сексуальном воспитании и проституции, сообщил амстердамский музей погибшей в концлагере девочки.
В музее рассказали, что решили опубликовать спрятанные Анной Франк тексты, «учитывая широкий общественный и академический интерес», передает РИА «Новости».
«Анна Франк пишет о сексуальности обезоруживающим образом. Как любой подросток, она испытывает интерес к этой теме», — заявил глава музея Роналд Леопольд.
В музее уточнили, что заклеенные страницы были сфотографированы во время планового осмотра сохранности документов в 2016 году.
Анна Франк с семьей скрывалась в 1942–1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Дневник был опубликован ее отцом в 1947 году.
Напомним, ранее в одной из школ Мичигана дневник Анны Франк изъяли за порнографию.
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