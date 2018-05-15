В дневниках Анны Франк нашли «грязные шутки» и мысли о проституции

Специалисты с помощью компьютерных программ расшифровали записи на заклеенных страницах дневника Анны Франк, обнаружив на них «грязные шутки», а также размышления о сексуальном воспитании и проституции, сообщил амстердамский музей погибшей в концлагере девочки.

В музее рассказали, что решили опубликовать спрятанные Анной Франк тексты, «учитывая широкий общественный и академический интерес», передает РИА «Новости»

«Анна Франк пишет о сексуальности обезоруживающим образом. Как любой подросток, она испытывает интерес к этой теме», — заявил глава музея Роналд Леопольд.

В музее уточнили, что заклеенные страницы были сфотографированы во время планового осмотра сохранности документов в 2016 году.

Анна Франк с семьей скрывалась в 1942–1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Дневник был опубликован ее отцом в 1947 году.

Напомним, ранее в одной из школ Мичигана дневник Анны Франк изъяли за порнографию.