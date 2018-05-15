Гроб на память: странные и пугающие артефакты родом из прошлого

Исторические артефакты помогают узнать мир прошлого и понять жизнь людей давно минувших дней, какой она была на самом деле. Однако некоторые сохранившиеся старинные вещи удивляют и оставляют массу вопросов, заставляя человека заинтересоваться их историей.

Кукла

Эта движущаяся кукла была изобретена в России в XIX веке, а ходить она может благодаря восьми ногам. Данная игрушка выглядит жутко, но длинное платье должно прикрывать большое количество ног этой куклы. Гробы

Совершенно случайно неподалеку от Эдинбурга местные дети нашли вход в пещеру Трон Артура и обнаружили там несколько деревянных гробов с куклами внутри. Их размеры не превышали 11 см в длину, а сделаны они были в период с 1812 по 1820 год, но никто не знает их предназначение. Манекен

Чтобы тестировать парашюты во времена Второй мировой войны в США использовали такие устрашающие манекены. Они выглядят жутко, особенно для современных граждан, привыкших к усовершенствованным манекенам. Тигр Типу

Специально для индийского султана Типу, правившего в XVIII веке, была создана механическая игрушка тигра, нападающего на солдата. Внутри тигра имеется компактный духовой орган, а также он мог рычать, при этом рука солдата двигалась благодаря встроенным механизмам. Стая крыс

Небольшие традиционные японские скульптуры под названием нэцке служили некими брелоками для ключей или для удобного прикрепления кошелька к поясу. Данная статуэтка, вырезанная из слоновой кости, представляет собой стаю крыс диаметром 4 см. Кольцо

Датированные XVII веком кольцо, украшенное черепом и гравировкой «Memento Mori», должно было напоминать носителю о бренности бытия. В то время такие украшения изготавливали на память об умершем друге или родственнике. Фото

В XIX столетии широкое распространение получили фото с «призраками», которые делали в некоторых ателье. Люди охотно шли на такие фотосессии, поскольку верили, что на кадре присутствует их мертвый родственник. Однако в действительности фотографы просто шли на различные уловки, чтобы обеспечить «потустороннее присутствие». Правда, выглядели такие снимки довольно жутко.]]>