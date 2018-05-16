Ани Лорак: «Муж никогда не откажется от завтрака в постель»

Этот год стал для Ани Лорак особенным. Недавно у певицы состоялась премьера нового шоу DIVA, а скоро и в семье грядут перемены — дочь Ани Лорак осенью пойдет в школу. Журнал «Телепрограмма» обсудил с певицей эти важные события. «Дома с дочкой слушаю джаз» — После премьеры шоу в «Олимпийском» вы поехали в тур по регионам. Чаще всего на гастролях в провинции артисты обходятся без декораций и спецэффектов — дорого. Но только не вы. Почему?

— Конечно, использовать все современные технологии на сценах в небольших городах не всегда получается из-за оснащенности концертных залов. К примеру, не везде есть возможности вывезти экраны и сделать их подвесными, потому что потолок недостаточно укреплен. Тем не менее с моей командой на гастроли всегда едут две фуры с оборудованием — мы стараемся и в регионах показать высокий уровень нашего шоу. Зритель достоин того, чтобы увидеть не просто артиста, который выходит и выступает на декорированном заднике. Стараемся держать планку. Иногда вижу, как зрители встают посреди концерта — не потому, что я их об этом прошу, это всплеск эмоций. Они не могут усидеть на месте и хотят выразить свою благодарность. Тот прием, который я сейчас получаю на концертах, — высшая награда, ради которой живут артисты. Мы этим питаемся.

Фото: Личный архив

— В «Олимпийском» вы пели на сцене-трансформере с двенадцатью платформами, летали на 5-метровом орле и люстре… Такие масштабные шоу стоят несколько миллионов евро. Они работают на имидж, но, как правило, не отбивают вложенных в них денег. Для чего тогда такие вложения сил и средств?

— Да, это шоу сложно назвать прибыльным, я не могу делать такие концерты каждый год. Но мне периодически необходимо демонстрировать, что я не просто артистка, которая неплохо поет. Для меня важна возможность подтвердить, что я готова к такому уровню. Потратить на шоу все, что заработано, — это только одна сторона медали. Реализовать свои амбиции очень тяжело физически! Я переодеваюсь 25 раз, бегаю, прыгаю, пою… Но ощущение, что ты делаешь одно из самых успешных шоу на постсоветском пространстве, делает меня счастливой. У меня нет домов, самолетов, сбережений — я все трачу на творчество. Это моя жизнь. Когда у меня появляются деньги, я тут же снимаю клип или делаю шоу. Уж точно не буду копить.

Филипп Киркоров говорил, что «Олимпийский» сложно вызвучить. Часто артисты решают эту проблему, включая фонограмму. Как удалось справиться вам?

— Моя команда работает исключительно с живым звуком. Акустика в «Олимпийском» не самая лучшая — это арена, не предназначенная для вокальных концертов. Но мы постарались укрепить звучание дополнительной аппаратурой, это был летящий звук. Чтобы каждый из 15 тысяч человек, которые пришли на концерт, получили то, что было заявлено в афише: «Шоу мирового уровня». Услышать из уст моего друга Филиппа Киркорова, что «DIVA — шоу десятилетия», дорогого стоит. Ведь именно он стал первым у нас делать из своих концертов шоу. Филипп придумал исполнение песен превратить в перформанс, историю со смыслом, чтобы люди с замиранием следили за тем, что происходит на сцене.

Один из эффектных номеров шоу DIVA. фото: Личный архив

— Сейчас музыкальные вкусы школьников формирует интернет. Молодежь чаще выбирает не хороший вокал и лирику, а рэп с матом. Надо ли что-то с этим делать?

— Это результат свободы, которая предоставлена молодому поколению. С одной стороны, здорово делать все что хочешь. Но с другой — детей не учат доброте, уважению. Нет ничего хорошего, когда текст песни кого-то обижает, куда-то посылает, а дети над этим смеются. Недавно я наблюдала, как песня с матом в названии возглавляла один из хит-парадов. В этих случаях должен быть какой-то ценз. Сейчас не ведется воспитательной работы, которая была в школе в моем детстве. Я с ужасом думаю о том, что придется оберегать ребенка-школьника от подобной музыки и другой информации из интернета. Нужно направлять детей в правильное русло. Не только школе, но и родителям — мы даны детям, чтобы подсказывать верные решения, прививать вкус ребенку. Всегда есть альтернатива, которая может быть интересна молодежи. Ее надо популяризировать — объяснять, почему это можно слушать. К примеру, Мот — тоже рэпер, но он поет прекрасные песни.

— Вы дома какую музыку ставите слушать дочери?

— Мы слушаем джаз — я стараюсь привить Соне хороший вкус той музыкой, которая когда-то повлияла на меня. Сейчас она учит песню Summertime (колыбельная из оперы Гершвина «Порги и Бесс», известная, в частности, в исполнении Эллы Фицджеральд . — Ред.).

Филипп Киркоров и Ани Лорак дружат много лет. фото: Persona Stars

— Софии нравится?

— Нравится, еще и потому что песня на английском, а она склонна к изучению языков. Соне еще очень нравится танцевать, рисовать, играть, и она пока не определилась, что ее интересует больше. «Могу найти под подушкой билеты в путешествие» — Ваша дочь в этом году идет в первый класс. С удовольствием или Соне не очень хочется?

— Ей как раз хочется в школу! Это осознанное желание ребенка, потому что мы идем учиться не в 6, а в 7 лет. Я специально оттянула школу на год, чтобы Соне самой захотелось оставить куколок дома и пойти заниматься. Она ждет этого события, максимально готова к первому учебному году — мы с ней дома изучаем буквы, читаем, считаем. Плюс параллельно с обязательными занятиями учим иностранный язык. Сейчас дети живут в другой реальности, поэтому больше знают и хотят узнавать, чем их родители. Они лучше нас — более развитые, умные, находчивые.

— Как надо баловать ребенка, чтобы не избаловать? Как вы воспитываете Софию?

— Я просто ей рассказываю: что мама много трудится, зарабатывает деньги. Соня понимает, что мама устает, когда я прихожу с работы, она спрашивает: «Мамочка, ты голодная, устала?» Конечно, мы с мужем любим делать подарки дочери, но их нужно заслужить — поступками, делами, хорошим поведением. У нас дома есть традиция — к концу года мы с Соней собираем игрушки, книги и дарим их деткам, у которых нет родителей. Это учит ребенка милосердию.

Ани Лорак с мужем и дочкой Софией — в июне девочке исполнится уже 7 лет. фото: Личный архив

— Сейчас многие родители спешат раскрыть в ребенке хоть какой-то талант. Тратят массу денег и сил, чтобы малыш начал петь или танцевать, играть в теннис… В вашем детстве никто ничего подобного не делал. Так когда было проще пробиться?

— Талант пробьется всегда. Бог все решил и распределил! Я не могла без музыки с детства — это было моим воздухом, смыслом существования. У моей семьи не было денег и возможностей. Было радио, под музыку которого я засыпала и просыпалась. В школе я побеждала во всех вокальных конкурсах, меня не возможно было остановить — я пела, пела… От родителя требуется вовремя заметить, почувствовать, к чему есть особенная способность у ребенка, и развивать ее. Бывает, что ребенку не нравится занятие, но родитель настаивает, малыш из-за этого страдает. Маленький человек — не бизнес-проект, а отдельная вселенная, интересы которой нужно учитывать. Я с большим уважением отношусь к Софии, вижу, к чему она больше склонна, и стараюсь направлять, помогать.

— У вас творческий ребенок получился.

— От этого никуда не денешься — гены! У Сони папа — творческий эмоциональный человек, и мама, как видите, тоже (улыбается). Мы с Муратом не могли ждать ребенка с математическими сверхспособностями. Дочка артистична, эмоциональна, любит петь — Соне нравится внимание, любит выступать и получать обратную реакцию, когда ей аплодируют.

— Вы рассказывали, что уже в 9 лет могли приготовить полноценный ужин. Сейчас сами готовите семье, когда не на гастролях? Какими блюдами балуете мужа и дочь?

— В обязательной ежедневной программе у нас суп. Соня любит с фрикадельками, я делаю их какой-нибудь интересной формы. Запекаю для нее рыбку. Соня с Муратом любят блюда из сыра. У дочки есть своя доска, фартук, мы готовим вместе — можем лепить ее любимые ленивые вареники. Она может сама приготовить омлет — знает, как взбить яйца, размешать, пожарить. Хочу, чтобы Соня с детства училась быть хорошей хозяйкой в будущем.

Ани Лорак 15 лет, и она впервые победила на вокальном конкурсе «Веселад». фото: Личный архив

— Когда мама, папа и дочь в сборе, чем любите заниматься?

— Нам лишь бы быть вместе — гуляем, в кино ходим, смотрим телевизор. Любим рисовать втроем. У нас дома красивый мольберт, мы рисуем картины вместе. Сейчас потеплело, поэтому выходим рисовать мелом на асфальте. Это объединяет. Недавно рассказала доченьке, как в 1-м классе я получила приз за рисунок голубя мира на асфальте. Помните, такие раньше рисовали? И писали: «Мир. Труд. Май». Сначала я нарисовала по памяти этого голубя, а потом Соня повторила и мелом на асфальте нарисовала своего маленького голубя. Я ей объяснила: «Голубь приносит мир, а сегодня наше самое большое желание, чтобы на планете Земля был мир». В том числе через такие сообщения надо прививать людям чувство ценности жизни.

— Как лучше общаться с любимым мужчиной, когда хочешь донести до него свое желание? Вы говорите мужу напрямую или намекаете?

— Высшее мастерство женщины сделать так, чтобы муж подумал: это я все устроил, угадал. Тонкий намек всегда лучше озвученных в лоб пожеланий. Могу положить на видное место журнал с открытой нужной страницей — так даю возможность Мурату угадать мое желание. Муж меня тонко чувствует — к примеру, часто дарит цветы без повода, я могу найти под подушкой билеты в путешествие. Женщина должна быть счастливой. Я знаю — если чего-то хочется, надо посылать сигнал в космос. У нас дома красивый мольберт. Рисуем картины втроем — Мысли материальны?

— Да. Убеждаюсь, что по силе твоего желания возвращается все, о чем ты мечтаешь.

— Какими сюрпризами Мурата удивляете вы?

— Я сама для мужа большой подарок по жизни, он это ценит. Поэтому, как Мурат говорит, мне нужно просто радовать его, быть здоровой и чаще улыбаться. Ну и муж никогда не откажется от завтрака в постель!

Личное дело Ани Лорак родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области (Украина). С детства участвовала в песенных конкурсах и фестивалях. Известность получила после выступления на конкурсе «Утренняя звезда» в 1995 году. Настоящее имя певицы — Каролина Куек, но так как в «Утренней звезде» на тот момент уже была конкурсантка Каролина, это имя прочитали наоборот — так появился сценический псевдоним Ани Лорак. Заняла 2-е место на «Евровидении-2008». Певица неоднократно становилась победительницей российских и украинских музыкальных премий. Выпустила 29 альбомов и синглов. Замужем, муж Мурат — бизнесмен, родом из Турции. Супруги воспитывают дочь.