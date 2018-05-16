Пьянству — бой!

Попытки борьбы с пьянством в СССР предпринимались неоднократно. Оно и понятно — выпить наш народ любил всегда, а при помощи водки к тому же можно было решить массу вопросов — от оплаты труда сантехника до… практически чего угодно.

Самой известной стала антиалкогольная кампания периода 1985-1987 годов, в самом начале перестройки, которая получила название «горбачевская». К этому времени потребление спиртных напитков в Советском Союзе достигло рекордного уровня в истории страны. 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», подкрепляющий эту борьбу административными и уголовными наказаниями. Одновременно с этим шла активная пропаганда трезвого образа жизни, в том числе, конечно же, и при помощи главного советского инструмента пропаганды — плакатов.

Источник: art-sheep.com 21. Смотрите также: 12 классических картин русских художников, которым не место в школьных учебниках