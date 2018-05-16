В Москве прошел концерт-реквием к 100-летию гибели царской семьи

В России в этом году вспоминают семью последнего императора Николая II , которая была расстреляна ровно 100 лет назад. В Колонном зале Дома союзов в Москве прошел концерт-реквием, посвященный трагической годовщине, информирует телеканал «МИР 24».

Под траурные композиции на экране сменяли друг друга архивные кадры, а иногда на изображения царской семьи накладывали лик Иисуса . Отрывки из императорских дневников чередуются с выдержками из Евангелия. Автор сценария, текстов и музыки митрополит Волоколамский Илларион признается: в этих судьбах он увидел много общего.

«Есть определенный параллелизм восхождения на Голгофу царя и Иисуса, и я попытался его проследить, сопоставляя текст Евангелия и рассказ о жизни и смерти царственных страстотерпцев», — пояснил митрополит.

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