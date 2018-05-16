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В Москве прошел концерт-реквием к 100-летию гибели царской семьи
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В Москве прошел концерт-реквием к 100-летию гибели царской семьи 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В России в этом году вспоминают семью последнего императора Николая II, которая была расстреляна ровно 100 лет назад. В Колонном зале Дома союзов в Москве прошел концерт-реквием, посвященный трагической годовщине, информирует телеканал «МИР 24».
Под траурные композиции на экране сменяли друг друга архивные кадры, а иногда на изображения царской семьи накладывали лик Иисуса. Отрывки из императорских дневников чередуются с выдержками из Евангелия. Автор сценария, текстов и музыки митрополит Волоколамский Илларион признается: в этих судьбах он увидел много общего.
«Есть определенный параллелизм восхождения на Голгофу царя и Иисуса, и я попытался его проследить, сопоставляя текст Евангелия и рассказ о жизни и смерти царственных страстотерпцев», — пояснил митрополит.
Средства от продажи билетов пойдут на восстановление старинного памятника архитектуры московского храма Живоначальной Троицы. На стенах церкви сохранились фрагменты росписи кисти Виктора Васнецова.
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