«Свекла с маком»: Наташа Королева насмешила поклонников своей видеозагадкой

Певица Наташа Королева насмешила поклонников новым видеороликом в личном Инстаграм-аккаунте, в котором она вместе со своим многочисленным семейством пытается угадать название экзотического фрукта, поданного им среди прочей нарезки в американском ресторане.

Наташа Королева, судя по геолокации в ее микроблоге, в настоящий момент отдыхает вместе со всем своим многочисленным семейством во Флориде. Артистка показала поклонникам необычное видео того, как их большая и дружная компания разместилась в ресторане на берегу океана. Однако подписчики Королевой были увлечены не столько общей атмосферой семейного обеда на фоне теплого дождя, сколько самой темой забавного видео, в котором его участники дружно пытались дать название экзотическому фрукту, известному в мире как питайя.

«В компании с нашей мамой Людой самый обычный день, становится праздничным, а праздничный день невероятно веселым и вкусным! Загадка от мамы Люды! Ваш вариант ответа. Что за экзотик — фрукт или овощ?», — подписала свою публикацию Наташа. Поклонники артистки, поддавшись общему веселью, тут же принялись давать всевозможные забавные характеристики необычному фрукту. «Арбуз больной ветрянкой» «Это бычье сердце» «Это какой-то десерт из чёрной смородины!» «Свёкла с маком» «Не знаю что, но точно не свёкла на одном блюде с ананасом»

Нашлись и те, кто искренне недоумевал, почему Наташа не знает название популярного в Таиланде фрукта, ведь она-то наверняка бывала в этой гостеприимной стране. «Это Питахайя. Она же питайя. Она же фрукт-дракон. В Таиланде и Вьетнаме на каждом шагу за 3 копейки» «Питахайя (фрукт дракона). Стыдно не знать» «Мама явно шутит. Она прекрасно знает, что это за фрукт» «Драконий глаз, в Алматы приезжайте, на каждом углу в палатках продаётся вместе с картошкой и луком» «Dragon fruit жить в Америке и не знать, он в каждом магазине продаётся. Руся — сало в шоколаде, не зря говорят человек может уехать из деревни, а деревня из человека нет» Впрочем, главным образом подписчики Наташи были очень рады увидеть все ее дружное семейство за одним столом. А желание певицы снять забавное видео могло быть продиктовано стремлением в очередной раз попробовать себя в роли ведущего на мероприятии, пусть даже это тихое семейное застолье, а не свадьба дочери какого-нибудь бизнесмена.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 13 Май 2018 в 8:35 PDT