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Фанаты «Экспансии» купили надпись «сохраните „Экспансию“» в небе над Лос-Анджелесом
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Фанаты «Экспансии» купили надпись «сохраните „Экспансию“» в небе над Лос-Анджелесом 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Неизвестно, во сколько им это обошлось, но акция не прошла незамеченной.
Фото Reddit
Фанаты научно-фантастического сериала «Экспансия» собрали деньги с помощью краудфандинга, чтобы привлечь внимание жителей Лос-Анджелеса к закрытию сериала. Они купили надпись в воздухе «Сохраните „Экспансию“». Об этом фанаты сериала сообщили на Reddit.
Как отметили поклонники шоу, они рассчитывают, что производственной компании Alcon удастся договориться о продолжении «Экспансии» с Amazon. Для того, чтобы переговоры прошли успешнее, самолёт с купленной фанатами надписью летал вокруг штаб-квартиры Amazon в Лос-Анджелесе.
Некоторые пользователи отметили, что видели её на пляже Манхэттен-бич, который расположен на окраине города.
11 мая телеканал SyFy закрыл «Экспансию» на третьем сезоне. После этого поклонники шоу создали петицию, которую за несколько дней подписали почти 80 тысяч человек.
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