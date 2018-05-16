Фанаты «Экспансии» купили надпись «сохраните „Экспансию“» в небе над Лос-Анджелесом

Неизвестно, во сколько им это обошлось, но акция не прошла незамеченной.

Фото Reddit

Фанаты научно-фантастического сериала «Экспансия» собрали деньги с помощью краудфандинга, чтобы привлечь внимание жителей Лос-Анджелеса к закрытию сериала. Они купили надпись в воздухе «Сохраните „Экспансию“». Об этом фанаты сериала сообщили на Reddit.

Как отметили поклонники шоу, они рассчитывают, что производственной компании Alcon удастся договориться о продолжении «Экспансии» с Amazon. Для того, чтобы переговоры прошли успешнее, самолёт с купленной фанатами надписью летал вокруг штаб-квартиры Amazon в Лос-Анджелесе.

Некоторые пользователи отметили, что видели её на пляже Манхэттен-бич, который расположен на окраине города.

11 мая телеканал SyFy закрыл «Экспансию» на третьем сезоне. После этого поклонники шоу создали петицию, которую за несколько дней подписали почти 80 тысяч человек.

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