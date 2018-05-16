В Перми для поисков пропавшей 9-летней девочки срочно нужны волонтёры

Ночные поиски пропавшей 9-летней пермской школьницы Варвары Кураковой прошли, увы, безрезультатно. Напомним, девочка пропала в Перми вечером 15 мая. Она вышла из Гимназии № 6 в Кировском районе, пошла в сторону улицы Худанина, но домой не вернулась.

Полночи волонтёры обследовали район в Закамске, где её последний раз видели. А рано утром 16 мая на странице ВКонтакте группы «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой» появилось ориентировка с сообщением о том, что для поисков девочки срочно нужны волонтёры. Ребёнка будут искать до тех пор, пока не найдут.

Сбор неравнодушных пермяков возле отдела полиции Кировского района по адресу ул. Кировоградская, 72. О времени и месте поисковых работ уточнять у координатора поисков: 8-902-630-80-82 Ксения.

В момент исчезновения девочка была одета в синюю ветровку, красную шапочку в горошек с белым цветком.