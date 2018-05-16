27 мая в Иркутске в седьмой раз пройдёт «Зелёный марафон»

Любителей спорта приглашают на «Зеленый марафон», который состоится в Иркутске 27 мая. Это одно из крупных массовых спортивных состязаний, которое организует Сбербанк . В этом году оно пройдет в 56 городах России, а также Белоруссии и Казахстане.

Принять участие в марафоне, пробежав символическую дистанцию 4,2 км, может любой желающий, причём как взрослый, так и ребёнок. Для детей предусмотрена отдельная дистанция на 200 метров.

«С каждым годом наш «Зеленый марафон» собирает все больше участников, — комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. — Это не просто забег, это праздник спорта и здорового образа жизни, который уже успели полюбить во многих городах страны. Приглашаем всех иркутян принять участие в забеге. Приходите с семьями и друзьями».

Марафон стартует в Иркутске в районе ДС «Труд» в 10:30. Номера для участия в забеге можно получить в день старта с 9.00. Первым зарегистрировавшимся — эксклюзивные футболки в подарок. Победители марафона традиционно получат награды, также все участники смогут поучаствовать в розыгрыше призов, а один из счастливчиков сможет уехать с забега на велосипеде.

В рамках мероприятия с 9.00 до 14.00 запланирована обширная культурно-развлекательная программа. Для детей будут работать бесплатные игровые зоны и аниматоры.