Ещё
27 мая в Иркутске в седьмой раз пройдёт «Зелёный марафон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

27 мая в Иркутске в седьмой раз пройдёт «Зелёный марафон» 

АиФ Иркутск 28 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Любителей спорта приглашают на «Зеленый марафон», который состоится в Иркутске 27 мая. Это одно из крупных массовых спортивных состязаний, которое организует Сбербанк. В этом году оно пройдет в 56 городах России, а также Белоруссии и Казахстане.
Принять участие в марафоне, пробежав символическую дистанцию 4,2 км, может любой желающий, причём как взрослый, так и ребёнок. Для детей предусмотрена отдельная дистанция на 200 метров.
«С каждым годом наш «Зеленый марафон» собирает все больше участников, — комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. — Это не просто забег, это праздник спорта и здорового образа жизни, который уже успели полюбить во многих городах страны. Приглашаем всех иркутян принять участие в забеге. Приходите с семьями и друзьями».
Марафон стартует в Иркутске в районе ДС «Труд» в 10:30. Номера для участия в забеге можно получить в день старта с 9.00. Первым зарегистрировавшимся — эксклюзивные футболки в подарок. Победители марафона традиционно получат награды, также все участники смогут поучаствовать в розыгрыше призов, а один из счастливчиков сможет уехать с забега на велосипеде.
В рамках мероприятия с 9.00 до 14.00 запланирована обширная культурно-развлекательная программа. Для детей будут работать бесплатные игровые зоны и аниматоры.
АиФ Иркутск: последние новости
Куда перенесли Дворец бракосочетаний Иркутска? Премьера фильма о Вампилове пройдёт во Владивостоке На Сарайском пляже Ольхона может открыться оборудованное место для купания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века24
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы4
Что не поделили Тихонов и Бондарчук8
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Гайдай залил продукты керосином на съемках1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение