Самарцы получили возможность познакомиться с образцами пермского звериного стиля

Духовная культура древних жителей Предуралья, предшественников нынешних народов коми, ханты и манси, их верования и представления об окружающем мире всегда вызывали живой интерес. И у профессиональных исследователей прошлого, и у обычных любителей истории. Необычное мировоззрение древних людей, живших в Предуралье в IV–XIII веках, воплотилось в изделиях пермского звериного стиля, отражающих их мифологию. Этот стиль характеризует оригинальные предметы металлического литья — небольшие бронзовые и медные пластинки, выполненных в технике одностороннего ажурного или сплошного литья. А также украшениях костюмов.

Образцы уникальных изделий, созданных древними мастерами, можно увидеть на выставке в самарском музее, где представлено 72 подлинных предмета, иллюстрирующих их мифологические представления. Здесь можно увидеть необычные образы человека, птиц, животных. Так, на прямоугольных и полукруглых бляхах можно увидеть образы могучего медведя. (Он, по верованиям древних, охранял вход в страну подземных духов). Что любопытно — медведь всегда изображается в «жертвенной» позе (голова лежит между лапами). В древности шкуру с убитого медведя снимали вместе с головой и лапами, а потом укладывали ее на специальном помоете. Люди ели медвежье мясо, пели песни, прославляя своего могучего собрата и прося у него прощения за то. что пришлось убить.

Представлены на выставке и изображения фантастических существ, которые сочетают в себе признаки человека с чертами животных и птиц. В основном это человеколоси. Иногда они изображались с крыльями. А вот необычная ажурная пластинка. Здесь модно увидеть семь человеколосей, под ногами которых — летящие утки. В древности число семь считалось священным.

Обитатель тайги лось представлялся древним носителем небесного огня — солнца, связанным с верхним миром (небосводом) и в то же время — проводником в мир мертвых.

В экспозиции можно увидеть и птицевидных идолы, прототипами которых били орел или сова. Часто эти существа изображались с двумя, а то и тремя головами. По верованиям древних уральцев, птицы считались посредниками между миром живых и мертвых.

Фантастические существа ящеры символизирующие нижний мир, как можно увидеть по представленной коллекции, объединяют в своем облике черты нескольких животных. В некоторых изображениях ящера усматриваются черты мамонта. И этому есть объяснение. Дело в том, что кости мамонта на Урале часто находили на размытых рекой берегах. И поэтому люди думали, что он живет под землей, а когда вдруг попадает на свет, умирает. Бивни мамонта в изображениях древних мастеров стали принадлежностью, нижнего, подземного мира.

Выставка позволяет проследить, как менялся звериный стиль вместе с мифологией древних на протяжении веков. Во второе тысячелетие нашей эры жители Пермского Прикамья (носители родановской культуры) вошли с новым укладом жизни и новыми богами. В условиях пашенного земледелия конь постепенно вытеснил из мифологии лося. На выставке можно увидеть разнообразные изображения конских голов, созданных древними мастерами. В это же время формируется культ человекоподобных богов — Ена (бога плодородия, грома и молнии) и Омоля (бога нижнего мира, противостоящего Ену). Очертания птиц в эту эпоху приобретают сухую геометричность контуров. Реалистичность в передаче образов зверей и птиц сменяется орнаментальностью. А изображение человеколося стало передаваться просто с помощью витых столбиков.

Стоит отметить, что благодаря удачному размещению в специально сконструированных витринах, зрители могут близко рассмотреть атрибуты языческих верований и убедиться в изысканности художественного вкуса древних мастеров.