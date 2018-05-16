Игорь Конышев к «друзьям» не пойдет

Послезавтра, 17 мая, в актовом зале областного совета профсоюзов (ул. Горького, 50) должны состоятся общественные слушания «О ситуации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике», проведение которых инициировал недавно созданный «Клуб друзей ВСМЗ». В состав клуба вошли известные во Владимире общественные деятели, среди которых -председатель Владимирского отделения Союза художников РФ Дмитрий Холин , скульптор Игоря Черноглазова, заместитель председателя городского краеведческого общества Валентина Титова , профессор РАНХиГС Роман Евстифеев, председателя правления «Союза краеведов Владимирской области» Андрей Тихонов и председателя городского краеведческого общества Михаил Пленкин.

На общественные слушания «друзья» пригласили гендиректора ВСМЗ Игоря Конышева . Предполагалась, что он представит общественности концепцию развития музея-заповедника. Во всяком случае, такое поручение — разработать концепцию до конца 2017 года — своему подчиненному более года назад дал министр культуры Владимир Мединский

Впрочем, у многих оставались сомнения, а придет ли Игорь Конышев на встречу с «друзьями», за которыми, по мнению некоторых, стоит главный враг Игоря Конышева — бывший руководитель ВСМЗ Алиса Аксенова, неоднократно подвергавшая нынешнего генерального директора в излишней коммерциализации музея в ущерб краеведческой и культурно-просветительской деятельности. Также Конышева неоднократно публично упрекали за закрытие Детского музейного центра и целого ряда экспозиций.

Отношение Конышева к бывшей «царице» музея Аксеновой можно назвать как резко неприязненные. Едва ли случайностью можно назвать факт, недавно опубликованный во « Владимирских Ведомостях », когда Конышев распорядился списать и уничтожить 2717 экземпляров книг Алисы Аксеновой, хранящихся в музее.

А сегодня на почту «ТВ-МИГ» поступило официальное письмо за подписью заместителя гендиректора ВСМЗ по коммуникациям С. Захаркова, в котором сообщается, что на встречу с «друзьями» Игорь Конышев не придет, поскольку считает общественные слушания нелегитимными.

— Всякая правомерная инициатива, для того, чтобы быть правомерной и правомочной, должна находится в рамках действующего российского законодательства, — сообщает «друзьям» Игорь Конышев. — К сожалению, инициаторы и организаторы так называемых «общественных слушаний» пренебрегли нормами закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля Российской Федерации», таким образом, выведя за рамки правового поля организуемое ими «событие». Являясь официальным лицом государственного учреждения, я не имею правовых оснований для участия в указанном мероприятии.

Тем не менее, слушания «О ситуации в ВСМЗ» состоятся и без гендиректора, сообщают в «Клубе друзей». Правда, какой от них будет смысл — совершенно непонятно…