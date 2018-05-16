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Сотрудницы обладминистрации по пятницам будут работать меньше
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Сотрудницы обладминистрации по пятницам будут работать меньше 

АиФ Кузбасс 10 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сергей Цивилев объявил о сокращенных пятницах для сотрудниц областной администрации.
Об этом врио губернатора Кузбасса сообщил на своей странице Вконтакте. Он отметил, что с того момента, как завел аккаунт в соцсети, получил около 100 обращений по поводу сохранения «тулеевской» пятницы.
«В связи с этим я принял решение ввести с 04.06.18 короткие рабочие пятницы (с 08:30 до 15:00) с сохранением среднего заработка для сотрудниц администрации Кемеровской области, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку и попечительство», — сообщил глава Кузбасса.
Такие рекомендации Цивилев дал руководителям организаций всех форм собственности. Глава региона считает, что такие меры дадут возможность женщинам проводить больше времени с семьей и детьми. Постановление будет действовать до 28 сентября 2018 года.
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