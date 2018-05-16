Цивилев объявил о сокращенных рабочих пятницах для женщин

Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев объявил о сохранении сокращенных рабочих пятниц для женщин в летний период. Об этом он написал на своей официальной странице во «ВКонтакте».

По его словам, с момента открытия страницы он получил около сотни обращений по поводу сохранения рекомендаций для сокращения рабочих дней. Поэтому Цивилев принял решение с 4 июня ввести укороченный рабочий день для сотрудниц администрации Кемеровской области, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Также он рекомендовал всем остальным работодателям, вне зависимости от форм собственности поддержать эту инициативу. «При этом важно сохранять средний заработок сотрудниц и обеспечивать условия, способствующие сохранению производственного процесса», — подчеркнул Цивилев.

Речь идет о рабочем дне с 8:30 до 15:00. Рекомендации распространяются на период до 28 сентября 2018 года. Врио главы региона уверен, что подобные меры помогут женщинам уделять больше внимание семье.

«Подрастающее поколение — это будущее нашей области. Именно ради наших детей мы идем к цели сделать Кемеровскую область комфортной для жизни, чтобы, спустя время, жители Кузбасса не уезжали в другие регионы и за рубеж, а оставались здесь и могли гордиться своим родным краем», — заключил он.