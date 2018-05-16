В «Меридиане» пройдет детский мастер-класс по скрапбукингу

21 мая маленькие жители округа смогут попробовать своими руками смастерить оригинальный альбом в технике скрапбукинга.

Занятие будет проходить под руководством опытного педагога декоративно-прикладного творчества центра культуры и искусства, руководителя кружка «Hand made» Марии Антоненко.

Во время мастер-класса по скрапбукингу ребята также узнают много интересного о различных способах декорирования. В частности, участникам занятия расскажут о дистрессинге — технике состаривания страниц альбомов или штампинге — технике создания оригинальных эффектов при помощи чернил, штампов и аппликаторов. Эти методы оформления изделий универсальны, но при этом любой из них сделает фотоальбом, рамку для фотографии, открытку, блокнот или любую другу вещь уникальной. В процессе изготовления альбома своими руками дети получат базовые навыки работы с техников скрапбукинга и впоследствии смогут уже самостоятельно применять эти знания и умения на практике.

Начало мастер-класса в 19 часов, вход по предварительной бесплатной регистрации.