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К столетию Росархива обнародовали документы на обоях и этикетках
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К столетию Росархива обнародовали документы на обоях и этикетках 

Красный Север 21 минуту назад
Фото: Красный Север
Дмитрий Кобылкин вручил почетные грамоты и ведомственные награды десяти специалистам отрасли. Так, знака «Почетный архивист» удостоена руководитель окружной службы.
— В 1934 году для хранения документов был выделен один сотрудник и маленькая комнатка, — говорит Наталья Головина. — Спустя 84 года у нас хорошие здания, 11 километров архивных полок.
Кто хранит прошлое, тот верит в будущее, считают архивисты. На Ямале действуют 12 муниципальных архивов и один государственный. В отрасли работает более 100 человек. После открытия выставки делегаты обсудили, как соответствовать вызовам времени и, в частности, стать информационным центром изучения Ямала. В хранилищах сосредоточено более 400 тысяч единиц хранения, почти каждый третий оцифрован. Преимущества электронного формата еще изучаются.
В течение месяца на балюстраде МВК будет открыта экспозиция, посвященная истории отрасли: от первых рукописных карточек до современного кабинета. В витринах выставлены необычные по содержанию и по «оформлению» бумаги, например, на обоях. Или на этикетках, как приказы по личному составу рыбоконсервного комбината в период Великой Отечественной войны.
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