К столетию Росархива обнародовали документы на обоях и этикетках

Дмитрий Кобылкин вручил почетные грамоты и ведомственные награды десяти специалистам отрасли. Так, знака «Почетный архивист» удостоена руководитель окружной службы.

— В 1934 году для хранения документов был выделен один сотрудник и маленькая комнатка, — говорит Наталья Головина . — Спустя 84 года у нас хорошие здания, 11 километров архивных полок.

Кто хранит прошлое, тот верит в будущее, считают архивисты. На Ямале действуют 12 муниципальных архивов и один государственный. В отрасли работает более 100 человек. После открытия выставки делегаты обсудили, как соответствовать вызовам времени и, в частности, стать информационным центром изучения Ямала. В хранилищах сосредоточено более 400 тысяч единиц хранения, почти каждый третий оцифрован. Преимущества электронного формата еще изучаются.

В течение месяца на балюстраде МВК будет открыта экспозиция, посвященная истории отрасли: от первых рукописных карточек до современного кабинета. В витринах выставлены необычные по содержанию и по «оформлению» бумаги, например, на обоях. Или на этикетках, как приказы по личному составу рыбоконсервного комбината в период Великой Отечественной войны.