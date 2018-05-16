День 16 мая в истории

28 лет назад (1990) начал свою работу I Съезд народных депутатов РСФСР.

В 1989 году в Конституцию РСФСР были внесены изменения, согласно которым высшим органом власти становился Съезд народных депутатов. Тогда же был принят закон о выборах народных депутатов РСФСР.

Первый и единственный состав народных депутатов был избран 4 марта 1990 года. В него вошли 1068 депутатов, из них 900 — от территориальных избирательных округов, а 168 — от национально-территориальных избирательных округов.

16 мая 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР начал свою работу. Депутаты избрали Бориса Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР, Ивана Силаева — председателем Совета министров РСФСР, а также приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

В сентябре 1993 года указом Президента РФ Бориса Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» деятельность Съезда народных депутатов РФ была прекращена.

33 года назад (1985) в СССР началась масштабная антиалкогольная кампания.

В этот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения». Ранее, 7 мая 1985 года, были приняты Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Постановление Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».

Лозунгом этой антиалкогольная кампания стали слова «Трезвость — норма жизни». В СССР резко выросли цены на алкогольную продукцию, водка стала продаваться по специальным талонам. Купить алкоголь можно было только с 14 часов.

Повсеместно стало сокращать количество магазинов, торгующих алкоголем, вырос уровень спекуляции и воровства. В РСФСР, Украинской, Молдавской и других союзных республиках начали вырубать виноградники.

Массовое недовольство кампанией и начавшийся в конце 1980-х годов в СССР экономический кризис вынудили советское руководство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя. Однако постановления, ограничивавшие продажу и потребление алкоголя, отменены не были.

58 лет назад (1960) в СССР была проведена первая опытная цветная телепередача.

Вещание велось из Ленинградского электротехнического института связи им. Михаила Бонч-Бруевича. Только спустя семь лет, в 1967 году, на ленинградском заводе имени Козицкого изготовлена первая партия цветных телевизоров «Радуга».

94 года назад (1924) вышел первый номер журнал «Мурзилка»

Издание предназначено для детей младшего школьного возраста. За более чем 90 лет существования его выпуск не прерывался ни разу. А в 2012 году журнал был занесён в книгу рекордов Гиннесса, как детский журнал с самым длительным сроком издания.

Журнал назван по имени сказочного существа жёлтого и пушистого Мурзилки. Его создал в XIXвеке канадский художник и поэт Палмер Кокс, который написал цикл стихов с иллюстрациями о маленьком народце «брауни». В Россию они попали, благодаря писательнице Анне Хвольсон, написавшая по мотивам рисунков Кокса рассказы о маленьких лесных человечках, главным героем которых был Мурзилка. Первоначально он был одет во фрак и носил тросточку и монокль. Современный образ этого весёлого человечка придумал художник Аминадав Каневский появился в 1937 году.

122 года назад (1896) в Петербурге прошел первый в России киносеанс.

Он состоялся во время открытия летнего сезона в саду «Аквариум». Сеанс длился всего лишь 10 минут. Зрители увидели фильмы из первой программы братьев Люмьер: «Прибытие поезда на вокзал», «Политый поливальщик» и другие.

В том же году на Невском проспекте открылся первый петербургский кинотеатр. Сначала там демонстрировались лишь иностранные картины, а в 1908 году был снят первый российский кинофильм по мотивам русской народной песни «Из-за острова на стрежень» — «Понизовая вольница».

250 лет назад (1768) императрица Екатерина II издала указ о постройке памятника Петру I — будущего «Медного всадника».

Монумент создал французский скульптор Этьен Фальконе , который специально приехал Россию для работы над ним.

По замыслу автора, основанием для конной статуи Петра I должна была служить огромная естественная скала, которая своими очертаниями напоминает морскую волну.

Камень нужного размера был найден недалеко Петербурга в посёлке Конная Лахта. «Гром-камень», как его называли местные жители, весил 1600 тонн. Доставка этой гранитной глыбы в Петербург заняла 5 месяцев.

Сооружение памятника продолжалось более 15 лет, и 18 августа 1782 года памятник Петру I был торжественно открыт на Сенатской площади. Конная скульптура императора выполнена из бронзы.

Скульптор изобразил Петра в подчёркнуто динамическом состоянии, одел его в простую и лёгкую одежду, которая, по словам автора, принадлежит «всем нациям, всем мужам и всем векам; одним словом, это героическое одеяние». Постамент символизирует преодоленные Петром I трудности, а змея под ногами коня символизирует враждебные силы. С двух сторон монумента расположена надпись на русском языке и латыни: Петру Первому Екатерина Вторая лета 1782.

С 1833 года, благодаря А. С. Пушкину, который использовал сюжет об ожившем памятнике в своей поэме, памятник Петру I стали называть «Медный всадник».

89 лет назад (1929) в США состоялась первая церемония вручения премии «Оскар».

Она была учреждена Американской академии киноискусств и первоначально называлась «Награда академии за заслуги».

Современное название премия получила в 1939 году. Существует множество версий о происхождении её названия — «Оскар». Одна из самых известных гласит, что увидев статуэтку исполнительный директор Академии Маргарет Херрик воскликнула: «Да он же похож на моего дядю Оскара!..».

Первая церемония награждения проходила на банкете в зале Рузвельт-отеля. Лучшим фильмом стала картина «Крылья» Уильяма Уэллмана. А Чарли Чаплин был удостоен специального приза Академии за фильм «Цирк».