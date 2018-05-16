Милых мультперсонажей превратили в очень плохих парней (и девчонок)

Мы привыкли видеть главных героев мультиков милыми и добрыми. Но дизайнеры готовы показать их в другом свете. Несколько иллюстраторов превратили персонажей любимых мультфильмов в нереально крутых ребят и девушек. Мультики с такими героями получились бы совсем другими…

Герои «Истории игрушек»

Губка Боб, «Губка Боб квадратные штаны»

Героини «Сейлор Мун»

Ральф, «Ральф»

Ванилопа, «Ральф»

Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»

Тигра, «Приключения Винни и его друзей»

Микки Маус, «Клуб Микки Мауса»

Герои «Скуби Ду»

Валл-И и Ева, «Валл-и»

Гомер, «Симпсоны»

Фред, «Флинстоуны»

Нала, Тимон и пумба, «Король лев»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

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