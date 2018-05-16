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Милых мультперсонажей превратили в очень плохих парней (и девчонок)
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Милых мультперсонажей превратили в очень плохих парней (и девчонок) 

Tlum.ru 16 минут назад
Фото: Tlum.ru
Мы привыкли видеть главных героев мультиков милыми и добрыми. Но дизайнеры готовы показать их в другом свете. Несколько иллюстраторов превратили персонажей любимых мультфильмов в нереально крутых ребят и девушек. Мультики с такими героями получились бы совсем другими…
Герои «Истории игрушек»
Губка Боб, «Губка Боб квадратные штаны»
Героини «Сейлор Мун»
Ральф, «Ральф»
Ванилопа, «Ральф»
Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»
Тигра, «Приключения Винни и его друзей»
Микки Маус, «Клуб Микки Мауса»
Герои «Скуби Ду»
Валл-И и Ева, «Валл-и»
Гомер, «Симпсоны»
Фред, «Флинстоуны»
Нала, Тимон и пумба, «Король лев»
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
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