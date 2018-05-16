Обладателей премии «Семья Ямала» назовут в Муравленко

Лауреатами в этом году стали пять семей из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя и Тазовского района. Их фамилии пока не разглашают, чтобы добавить интриги празднику.

По данным окружного департамента социальной защиты населения, на соискание премии поступили материалы от 41 семьи. Наибольшей популярностью последние три года пользуется номинация «Многодетная семья года», в ней 13 соискателей. Также в конкурсе участвовали по восемь молодых семей и фамильных династий, за звание «Опекунская семья» и «Преодоление» боролись по шесть претендентов.

На торжественную церемонию также приглашены почетные гости — участники конкурса прошлых лет. Среди них муравленковцы Дугины — молодая семья, вошедшая в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2017».

Напомним, Международный день семьи отмечается 15 мая. Как сообщает пресс-служба главы региона, государственную награду Российской Федерации — орден «Родительская слава» имеют две семейные пары на Ямале, у пяти — медаль ордена «Родительская слава».