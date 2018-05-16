В Новосибирской области стартовал проект по трудоустройству подростков

НОВОСИБИРСК, 16 мая. / ТАСС /. Проект по трудоустройству подростков под названием «Работать престижно — работать интересно» стартовал в Новосибирской области. Как в среду уточнили в министерстве труда и социального развития региона, до конца года подростки смогут найти работу по 14 различным направлениям.

"В течение семи месяцев текущего года подростки смогут проявить себя более чем в 14 проектах различной направленности. Ребята примут участие в благоустройстве города, займутся организацией культурно-творческих мероприятий, попробуют свои силы в освоении таких профессий как делопроизводитель, архивариус, помощник вожатого, специалист по работе с информацией и данными", — пояснили в министерстве.

В частности, трудоустроить старшеклассников планируют в разных молодежных центрах города. Как рассказала ТАСС директор центра молодежного досуга «Левобережный» Оксана Долганова, они уже набрали более 70 человек для работы летом. Предполагается, что подростки в том числе будут помогать в уборке территории и благоустройстве прилегающего к центру парка.

"Мы набрали 70 человек, они будут заниматься уборкой, то есть работать дворниками, разнорабочими, будут помогать также в проведении различных мероприятий, которых у нас очень много проходит в июне. Часть подростков будут работать в парке культуры и отдыха «У моря Обского», который как раз рядом", — сказала собеседница агентства.

Как уточнили организаторы проекта, все подростки в ходе акции будут трудоустроены по срочному трудовому договору и получать установленную заработную плату. Кроме этого, от службы занятости населения ребятам будут выплачивать материальную поддержку в размере 1062,50 рублей в месяц из средств областного бюджета.