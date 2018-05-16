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В Самаре отремонтировали памятник бравому солдату Швейку
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В Самаре отремонтировали памятник бравому солдату Швейку 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре привели в порядок скульптуру на углу улиц Куйбышева и Некрасовской. Речь идет о памятнике бравому солдату Швейку. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации города.
— Мы отремонтировали крепления одного из элементов скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк» — собачки. Она в полной сохранности, — заверили чиновники.
Создание памятника солдату Швейку приурочили к 130-летию со дня рождения автора сатирического романа Ярослава Гашека, в 1918 году проживавшего в Самаре. Скульптура установили рядом со зданием бывшей гостиницы «Сан-Ремо», где останавливался чешский писатель. Сейчас это гостиница «Три вяза».
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