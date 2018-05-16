Ещё
Жительница Воронежа пожаловалась на ежедневно гуляющую во дворе стаю из 25 собак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Воронежа пожаловалась на ежедневно гуляющую во дворе стаю из 25 собак 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Горожанка опасается за себя и ребёнка. Жительница Воронежа Юлия Федченко пожаловалась в соцсети на стаю бездомных собак, которые ежедневно гуляют во дворе общежития на улице Лихачёва, 21. Женщина признается, что каждый раз ей страшно выходить на улицу — около 25 дворняжек сразу же оказываются во дворе. — Моей дочери четыре года, мы прячемся. Я уже начала опаздывать на работу, ибо собаки нам перегораживают путь, — написала горожанка в группе «Типичный Воронеж». В подобных случаях жильцам необходимо обращаться в управу района с заявлением об отлове бродячих животных. Однако не всегда там могут помочь, даже зная о проблеме: например, если закончится контракт с компанией, а денег на новый из городского бюджета нет — так было в 2017 году в Железнодорожном районе. И в этом случае законодательство бессильно — горожанам могут помочь только частные компании. Но в любом случае, первым шагом в случае Юлии Федченко должно быть обращение в управу Левобережного района. «Вести-Воронеж» уточнит, знают ли там о проблеме. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
«Боимся выходить на улицу». Павловчане массово жалуются на нашествие комаров В Воронеже профессорский дом-памятник реконструируют за 100 млн рублей Старая сказка с новыми спецэффектами. Экшн «Последний богатырь» в Воронеже вышел в прокат
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования54
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века28
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы5
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Что не поделили Тихонов и Бондарчук11
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение