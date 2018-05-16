Жительница Воронежа пожаловалась на ежедневно гуляющую во дворе стаю из 25 собак 

Горожанка опасается за себя и ребёнка. Жительница Воронежа Юлия Федченко пожаловалась в соцсети на стаю бездомных собак, которые ежедневно гуляют во дворе общежития на улице Лихачёва, 21. Женщина признается, что каждый раз ей страшно выходить на улицу — около 25 дворняжек сразу же оказываются во дворе. — Моей дочери четыре года, мы прячемся. Я уже начала опаздывать на работу, ибо собаки нам перегораживают путь, — написала горожанка в группе «Типичный Воронеж». В подобных случаях жильцам необходимо обращаться в управу района с заявлением об отлове бродячих животных. Однако не всегда там могут помочь, даже зная о проблеме: например, если закончится контракт с компанией, а денег на новый из городского бюджета нет — так было в 2017 году в Железнодорожном районе. И в этом случае законодательство бессильно — горожанам могут помочь только частные компании. Но в любом случае, первым шагом в случае Юлии Федченко должно быть обращение в управу Левобережного района. «Вести-Воронеж» уточнит, знают ли там о проблеме. Екатерина Трещикова