Бальные танцы, музыка пионеров и шедевры из запасников: волгоградцев зовут на «Ночь в музее»

Волгоградские музеи достанут главные «Шедевры из запасников», пригласят горожан станцевать вальс и минуэт или посмотреть на золото сарматских жриц. Что еще ждет зрителей традиционной акции «Ночь в музее», читайте в нашем материале.

Волгоградский музей Машкова впервые «развернется» не только в двух своих залах, но и в Горсаду. С 18:00 до полуночи волгоградцы смогут увидеть шедевры, которые хранители впервые достанут из запасников. Пожалуй, одними из самых уникальных экспонатов станут старинная гравюра одного из первых русских граверов Михаила Махаева «Проспект вверх по Неве реке от Адмиралтейства и Академии наук к востоку», поздний «Автопортрет» лидера русского авангарда Александра Шевченко и одно из последних музейных приобретений — эскиз для монументальной росписи художника-символиста Николая Чернышева «Испуг».

А в Городском саду тем временем будет звучать музыка на любой вкус — хоть джаз и фолк, хоть рок и авторская песня. В День пионерии главным героем вечера станет «Пионерка с горном».

На «Ночи музеев» волгоградцы смогут впервые прогуляться по старинным дворцовым интерьерам и посмотреть самые редкие картины из фондов санкт-петербургского «Русского музея». Виртуальный филиал будет открыт для всех зрителей.

Вход в зал на пр. Ленина, 21 с 10:00 до 17:00 будет бесплатным. Дальше всем любителям искусства придется заплатить 200 рублей. Вход в галерею на Чуйкова, 37 обойдется в 150 рублей. Чем позднее волгоградцы придут на акцию, тем дешевле будет стоить билет — к полуночи горожане заплатят уже 100 рублей. Отдохнуть на концерте в Комсомольском саду горожане смогут абсолютно бесплатно.

Интерактивный музей «Россия — моя история» с 18:00 до 22:00 предлагает волгоградцам вспомнить о пионерском прошлом и совершить путешествие по стране «Пионерия». На интерактивной площадке участников научать играть на пионерском барабане и завязывать красный галстук.

Волгоградцев научат изысканному вальсу и волнительному менуэту. Для детворы пройдут мастер-классы по квиллингу (изготовление композиций из бумаги) и росписи тарелок акрилом.

Вход в музей и на все площадки для детей и взрослых будет бесплатным. Волгоградский областной краеведческий музей с 17:00 до 22:00 встретит своих гостей сразу на нескольких площадках. В сквере Маргариты Агашиной зазвучит оркестр русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина, выступят волгоградские барды и поэты. А перед самим музеем развернется средневековый «Город мастеров» — тут горожан встретят и местные рукодельницы, и кузнецы.

На «Ночи музеев» горожан пригласят в святая святых — горожан пустят в запасники и покажут уникальные золотые украшения сарматов. Посмотреть на изысканные вещи царей и жриц волгоградцы смогут за 400 рублей. За мастер-классы, квест и осмотр некоторых экспозиций в музее дополнительно возьмут от 100 до 400 рублей.

Выставочные залы музея по проспекту В. И. Ленина, 5 а Пресс-центр

17:00–22:00 — Интерактивная площадка «Пиратская бухта». Показ макетов пиратских кораблей Александра Скоробогатова . Мастер-класс — вязание морских узлов, перетягивание каната.

Зал «Историческое прошлое края». Подзал «Промыслы края»

19:00–19:30, 20:00–20:30 — «Казачьи гулянья» — казачьи песни при участии вокальной группы Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.

Зал «Интерьеры»

19:30–20:00 «В гостях у царицынского купца».

20:00–20:30 «Царицынские метаморфозы» с участием артистов Волгоградского музыкального театра.

Зал «Россия на историческом повороте»

18:00–22:00 — «Из закромов Госбанка» — интерактивная площадка с участием отделения Волгоград Южного ГУ банка России.

18:30–18:45 — Сцена из спектакля «ЛОМБАРД» с участием артистов Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.

19:40–19:45, 20:00–20:10, 20:30–20:35 — Выступление ансамбля «Казачья воля».

20:00–21:00 — Тематическая площадка «Денежные знаки: из прошлого в настоящее».

Выставочные залы музея, проспект В. И. Ленина, 7 Выставочный зал № 8 «ТЯНО-Ю»

18:00–21:00 — чайная церемония в духе японских традиций.

Зал «Спортивный Волгоград»

18:00–18:30, 18:30–19:00, 19:30–20:00, 20:30–21:00, 21:30–22:00 — Тематическая экскурсия. Спортивный брейн-ринг.

Зал «Сталинград — Победа, изменившая мир»

18:00–18:30 — Театрализованное представление с участием детской театральной студии ДК ТЗР.

18:40–19:00 — Викторина «200 огненных дней».

19:00–19:30 — Песни военных лет в исполнении артистов Волгоградского музыкального театра.

20:00–20:15 — «На привале» — конкурсная программа.

Выставка фондов «Золото сарматов». (Формирование групп численностью 10 человек, НЕОБХОДИМА ЗАПИСЬ!).

17:00–18:00, 18:30–19:30, 20:00–21:00 — экскурсия «Золото сарматов».

18:00–20:30 — По всем выставочным залам музея квест «Краеведческий бегунок». Квест «Сокровища, которых нет на карте». Цена: 100 рублей.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» волгоградцы узнают историю Сарепты от начала ее становления до наших дней, посмотрят на ретро-автомобили и заглянут на ярмарку народных промыслов. Также посетителям представится возможность поучаствовать в квесте «Подземелье Алхимика» и насладиться классическими произведениями и современными хитами на концерте органа и рояля «Метаморфозы» в сарептской кирхе.

17:00–20:00 — интерактивные площадки на площади музея-заповедника: «Сарепта начала ХХ века», «Сарепта в годы Великой Отечественной войны», «Сарепта 1950е–1980е годы», «Сарепта современная» — бесплатно.

17:00–21:00 — концертная программа: МОУ ЦДТ Красноармейского района, спортсмены Волгоградской Федерации Ушу — Клуб «Феникс», танцевальная анимация, шоу мыльных пузырей, студия танцев «БаунтиS», студия танца «Paradise», группа современного танца и в завершении выступление групп «Легкий звук» и «Band 4U».

Площадь Свободы — бесплатно

18:00 — концерт органа и рояля «Метаморфозы».

Кирха.

Программы по билетам. Начало: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 — «Урок старинного письма», «Сарептское привидение», «Горчичное застолье», «Сарептская горчица: вчера и сегодня», «Мир древних животных Александра Кноблоха», «Сокровища Сарматов», «Мистика Старой Сарепты», «Затерянные миры междуречья Волги и Дона», «Этнографическая мозаика».

Начало: 17:00, 18:30, 20:00 — квест-рум «Подземелье Алхимика».

Начало в 21:00 — экскурсия «Подземелья Старой Сарепты».