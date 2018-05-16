Кто и почему хочет убить ЧиМина из BTS?

Несколько дней назад в интернете появилась анонимная угроза: одного из участников BTS, ЧиМина, грозились пристрелить во время концерта в Техасе.

«Я собираюсь пристрелить Чимина из Глок-19 в Форт-Уэрте сентября, когда он будет петь ‘Serendipity’. Будет забавно посмотреть, как его безжизненное тело рухнет на пол», — написал потенциальный убийца.

Он также добавил, что Чимин «жив уже слишком долго» и отметил нацистские наклонности остальных членов. Полиция Техаса тут же занялась расследованием.

«Мы знаем об угрозе Чимину, и мы занимаемся решением этого вопроса», — сообщили власти поклонникам через

Свою реакцию на сложившуюся ситуацию высказали и в Big:

«В независимости от подлинности угроз, мы сделаем все возможное и предпримем все необходимые меры, чтобы предотвратить действия, которые могут угрожать безопасности участников и их поклонников».

В агентстве сообщили, что они уже не в первый раз сталкиваются с подобной ситуацией:

«В прошлом уже был подобный случай. Мы тщательную подготовились, и вопрос был решен без какого-либо инцидента. В этот раз мы снова планируем подготовиться и будем внимательно следить за ситуацией».

Внимание властей и музыкального агентства к проблеме привлекла поклонница, под чьим постом и появился комментарий с угрозой.

«@VisitFortWorth, не могли бы вы переслать это сообщение с угрозой в органы управления ‘Convention’, чтобы они могли принять меры и усилить безопасность? Любая угроза должна быть воспринята серьезно», — написала одна из под никомTaehyungsBabe95

Надеемся, что в скором времени проблема будет разрешена, и парни смогут спокойно выступить на концерте. Шоу в рамках мирового турне «Love» запланировано на сентября. Помимо Форт-Уэрта выступят в Ньюарке, Чикаго и Гамильтоне, а также заедут в некоторые европейские города.