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Кто и почему хочет убить ЧиМина из BTS?
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Кто и почему хочет убить ЧиМина из BTS? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Несколько дней назад в интернете появилась анонимная угроза: одного из участников BTS, ЧиМина, грозились пристрелить во время концерта в Техасе.
«Я собираюсь пристрелить Чимина из Глок-19 в Форт-Уэрте сентября, когда он будет петь ‘Serendipity’. Будет забавно посмотреть, как его безжизненное тело рухнет на пол», — написал потенциальный убийца.
Он также добавил, что Чимин «жив уже слишком долго» и отметил нацистские наклонности остальных членов. Полиция Техаса тут же занялась расследованием.
«Мы знаем об угрозе Чимину, и мы занимаемся решением этого вопроса», — сообщили власти поклонникам через
Свою реакцию на сложившуюся ситуацию высказали и в Big:
«В независимости от подлинности угроз, мы сделаем все возможное и предпримем все необходимые меры, чтобы предотвратить действия, которые могут угрожать безопасности участников и их поклонников».
В агентстве сообщили, что они уже не в первый раз сталкиваются с подобной ситуацией:
«В прошлом уже был подобный случай. Мы тщательную подготовились, и вопрос был решен без какого-либо инцидента. В этот раз мы снова планируем подготовиться и будем внимательно следить за ситуацией».
Внимание властей и музыкального агентства к проблеме привлекла поклонница, под чьим постом и появился комментарий с угрозой.
«@VisitFortWorth, не могли бы вы переслать это сообщение с угрозой в органы управления ‘Convention’, чтобы они могли принять меры и усилить безопасность? Любая угроза должна быть воспринята серьезно», — написала одна из под никомTaehyungsBabe95
Надеемся, что в скором времени проблема будет разрешена, и парни смогут спокойно выступить на концерте. Шоу в рамках мирового турне «Love» запланировано на сентября. Помимо Форт-Уэрта выступят в Ньюарке, Чикаго и Гамильтоне, а также заедут в некоторые европейские города.
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