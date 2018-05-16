На Ямале двух матерей осудили за смертельный недосмотр

С разницей всего в пару дней суд окружной столицы вынес приговоры молодым женщинам, по чьей вине погибли маленькие дети. Обеим предстоит отбыть ограничение свободы. Первой выслушала решение суда 22-летняя жительница Салехарда, чья полуторагодовалая дочь погибла в сентябре прошлого года. Как сообщили «Красному Северу» в городской прокуратуре , ночью 23 сентября после «тусовки», сопровождавшейся употреблением алкоголя, девушка уложила ребенка спать. Ночью кроха упала с дивана, получив закрытую черепно-мозговую травму. Проснувшаяся мать успокоила и покормила девочку, снова уложила ее и уснула сама. Но на фоне полученной травмы у ребенка случился приступ рвоты, и он задохнулся во сне. Матери дали год и два месяца ограничения свободы. По сведениям прокурорских работников, приговор она выслушивала, будучи беременной во второй раз. Мать четырех детей, 27-летняя жительница города, стала матерью трех детей при похожих обстоятельствах. В феврале, находясь в квартире сожителя и употребив с ним изрядное количество вина, девушка решила покормить двухмесячную дочь, но в процессе уснула, перекрыв младенцу дыхательные пути. Злоупотреблявшая алкоголем горожанка состояла на учете в органах системы профилактики и ранее не раз привлекалась к административной ответственности, в том числе за невыполнение родительских обязанностей, рассказал старший помощник салехардского прокурора Илья Ильин . В этот раз по 109-й статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности) многодетную мать приговорили к году ограничения свободы — это решение, как и предыдущее, уже вступило в законную силу.