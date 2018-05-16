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Исламские рестораторы хотят видеть на столах ямальскую оленину «Халяль»
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Исламские рестораторы хотят видеть на столах ямальскую оленину «Халяль» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские аграрии успешно представили свою продукцию на международной выставке «RUSSIA HALAL EXPO» в Казани, проходившей в рамках X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018».
Участниками мероприятий стало около трёх тысяч гостей из 50 стран мира. Свою продукцию представили порядка 80 предприятий из Азербайджана, Саудовской Аравии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, российских регионов. В состав ямальской делегации вошли представители исполнительных, законодательных и муниципальных органов власти, а также производители «Ныда-Ресурс» и «Возрождение», внесенные в каталог производителей «Халяль». Традиционно выставочный стенд отражал экономический и культурный потенциал арктического региона. Его посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и представители иностранных государств.
Ямальские мясо северного оленя, рыба, а также варенье и напитки из дикорастущих ягод пользовались повышенным спросом посетителей. За два дня работы выставки проведены многочисленные переговоры на стенде автономного округа с товаропроизводителями, рестораторами, а также представителями торговых сетей.
Заинтересованность в поставках ямальской продукции высказал руководителя компании «Asfar» (Мекка, Саудовская Аравия) Самеера Абдул Фатани, посетивший экспозицию арктического региона. Также при поддержке Духовного управления мусульман, в том числе комитета по стандарту «Халяль» Республики Татарстан, в ближайшее время планируется провести работу по организации выхода предприятий АПК автономного округа на исламские зарубежные рынки, в том числе на рынок Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщили в пресс-службе главы региона, пробные партии ямальской продукции были закуплены казанскими торговыми сетями для изучения потребительского спроса жителей столицы Татарстана.
Для выхода ямальской продукции на региональные рынки сбыта подписаны протоколы намерений по продвижению продукции «Халяль» ямальских предприятий с компанией «Ихлас» (Екатеринбург). В настоящий момент формируется первая партия мясной и рыбной продукции, а также продуктов на основе северных дикоросов.
По итогам мероприятий ямальские предприятия отмечены дипломами, а также благодарственными письмами за активное участие и содействие в проведении международной выставки «RUSSIA HALAL EXPO 2018». Ямальские предприятия уже получили приглашения выставку в 2019 году, которая пройдёт в новом крупнейшем выставочном центре «Казань Экспо».
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