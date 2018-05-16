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В Сургуте открылась фотовыставка «Дети войны»
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В Сургуте открылась фотовыставка «Дети войны» 

АиФ Югра 47 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Доме журналиста в Сургуте организована фотовыставка о детях войны.
На фото тверская земля, ветераны с медалями, обелиски, предание останков солдат Великой Отечественной земле. Но главные герои этой выставки — дети, чьи родители в годы ВОВ погибли на полях сражений в Твери и Тверской области.
Организатором выставки выступила журналист и заслуженный деятель Югры Галина Кондрякова. Её отец, как и множество других сибиряков, погибли в Тверской области в первые годы войны. Именно в этой местности и начала собирать информацию о погибших сургутянах Галина.
В начале 2000-х она сформировала в Сургуте клуб «Дети войны». В том же году Галина с единомышленниками начали ездить в Тверь, чтобы собирать информацию о наших земляках. В первые годы войны там полегло более 12 000 сибиряков. Поисковики проделывают большую работу, чтобы сохранить наследие, и восстанавливают по крупинкам утраченную информацию о пропавших сургутских солдатах.
В год 60-летия Победы в ВОВ в селе Карпово в Тверской области клуб при помощи спонсорской поддержки установил мемориал павшим в бою сибирякам. На этом памятнике увековечены 76 имён сургутян.
Фотографии, представленные на выставке, своеобразный итог поездок и работ клуба «Дети войны» на землю Тверскую, на места, где погибли воины из Сургута.
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