В Сургуте открылась фотовыставка «Дети войны»

В Доме журналиста в Сургуте организована фотовыставка о детях войны.

На фото тверская земля, ветераны с медалями, обелиски, предание останков солдат Великой Отечественной земле. Но главные герои этой выставки — дети, чьи родители в годы ВОВ погибли на полях сражений в Твери и Тверской области.

Организатором выставки выступила журналист и заслуженный деятель Югры Галина Кондрякова. Её отец, как и множество других сибиряков, погибли в Тверской области в первые годы войны. Именно в этой местности и начала собирать информацию о погибших сургутянах Галина.

В начале 2000-х она сформировала в Сургуте клуб «Дети войны». В том же году Галина с единомышленниками начали ездить в Тверь, чтобы собирать информацию о наших земляках. В первые годы войны там полегло более 12 000 сибиряков. Поисковики проделывают большую работу, чтобы сохранить наследие, и восстанавливают по крупинкам утраченную информацию о пропавших сургутских солдатах.

В год 60-летия Победы в ВОВ в селе Карпово в Тверской области клуб при помощи спонсорской поддержки установил мемориал павшим в бою сибирякам. На этом памятнике увековечены 76 имён сургутян.

Фотографии, представленные на выставке, своеобразный итог поездок и работ клуба «Дети войны» на землю Тверскую, на места, где погибли воины из Сургута.