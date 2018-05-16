Исторические здания в Казани отреставрируют в начале лета 

Фасады старых казанских домов начнут восстанавливать в начале лета. Работы стартуют 2 июня. Освежатся и обновятся 7 зданий на улицах Щапова, Волкова, Достоевского, Сары Садыковой, Габдуллы Тукая, Калинина и Фатыха Карима.
Реставрацию проведут добровольцы фестиваля «Том Сойер фест». Они восстановят недостающие резные элементы, зачистят, прогрунтуют и покрасят внешние стены домов. Конечно, казанцы будут работать под руководством специалистов, пишет портал мэрии.
«Том Сойер фест» — это фестиваль реконструкции исторических зданий. Идея простая и полезная — инициативная группа берет шпатели, надевает униформу и отправляется восстанавливать памятники архитектуры.
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