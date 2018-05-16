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В Казани 2 июня «томы сойеры» начнут восстанавливать старые дома
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В Казани 2 июня «томы сойеры» начнут восстанавливать старые дома 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Участники акции «Том Сойер фест» начнут 2 июня восстанавливать старые дома в Казани, сообщает мэрия города.
Смысл фестиваля в том, чтобы выбрать несколько старых деревянных домов в центре города и покрасить их силами горожан. В этом году решено привести в порядок семь домов: №19/21 по улице Щапова, №14 по улице Волкова, №12 по улице Достоевского, №14 по улице Сары Садыковой, №33 по улице Габдуллы Тукая, №4 по улице Калинина, №11 по улице Фатыха Карима. Добровольцы намерены провести реставрацию резных элементов и восстановить недостающие, зачистить внешние стены дома, провести грунтовку и покраску. Все работы будут вестись под контролем специалистов компаний, которые выступают партнерами проекта.
Окончательный состав команды пока не известен — у фестиваля есть постоянные участники, однако, по-видимому, присоединятся и те, кто захочет помогать время от времени.
«Это не реставрация (хотя с реставраторами мы советуемся), это не политическая акция, это не централизованное волонтерство, — говорят о фестивале его участники. — Мы хотим познакомиться с такими же неравнодушными как и мы, узнать, сколько тех, кто готов что-то делать для своего города».
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