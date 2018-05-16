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Фанаты сериала «Экспансии» выкупили небо ради него
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Фанаты сериала «Экспансии» выкупили небо ради него 

News.ru 36 минут назад
Фанаты сериала «Экспансия» выкупили в небе участок, на котором разместили надпись «Сохраните „Экспансию“». Таким образом, поклонники телевизионной истории выступили против закрытия проекта. Акция прошла в Лос-Анджелесе.
Действия неравнодушных к судьбе сериала заметили другие жители города. После кто-то из горожан опубликовал пост с фотографией надписи на Reddit.
По мнению организаторов акции, у производственной компании Alcon получится успешно провести переговоры с Amazon о продолжении «Экспансии». Фанаты заявили, что для этого даже готовы арендовать самолёт, который будет летать вокруг штаб-квартиры Amazon.
11 мая телеканал SyFy закрыл «Экспансию» на третьем сезоне. После этого поклонники шоу создали петицию, которую за несколько дней подписали почти 80 тысяч человек.
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