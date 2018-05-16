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В Ночь музыки состоится велосипедное приключение
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В Ночь музыки состоится велосипедное приключение 

Overtime.life 33 минуты назад
Фото: Overtime.life
В ночь с 29 на 30 июня 2018 года, в разгар Чемпионата мира по футболу, в Екатеринбурге пройдет Ural Music Night, откроет мероприятие ночной велоквест от межрегиональной общественной организации «Вело-Город». Участники проедутся по улицам ночного города и мелодичным местам Екатеринбурга. Старт в 20:00 от памятника Татищеву и де Геннину.
Велосипедное приключение завершится в 01:30 у Тетра Драмы, где финалистов будет ждать гала-концерт в честь Ural Music Night и торжественное награждение на сцене. Организаторы призывают участников взять с собой велоколонки, гитары, маракасы, гармошки и любые другие музыкальные инструменты, самый музыкальный велосипедист получит приз от «Вело-Города».
Регистрация на сайте организатора. Участие бесплатное. Следить за новостями можно в сообществе «Вело-Город» в социальных сетях, на сайте и в мобильном приложении «Вело-Город».
Участники проедут по мелодичным местам Екатеринбурга
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