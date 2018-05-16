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Дэдпул 2
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Дэдпул 2 

Курские известия 19 минут назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 17 мая  Производство: США  Ограничение по возрасту: 18+ (запрещено для детей)
Жанр: боевик, фантастика, комедия
Продолжительность: 2 ч. 00 мин.
Режиссер: Дэвид Литч
Продюсер: Саймон Кинберг, Стэн Ли, Джонатан Комак Мартин
Сценарист: Ретт Риз, Пол Верник, Райан Рейнольдс
В ролях: Морена Баккарин, Джош Бролин, Зази Битц, Райан Рейнольдс, Билл Скарсгард, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер, Роб Делани
Сюжет
Единственный и неповторимый болтливый наемник — вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
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