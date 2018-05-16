Дэдпул 2

Премьера в Люксор с 17 мая Производство: США Ограничение по возрасту: 18+ (запрещено для детей)

Жанр: боевик, фантастика, комедия

Продолжительность: 2 ч. 00 мин.

Сюжет

Единственный и неповторимый болтливый наемник — вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов