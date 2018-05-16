Стала известна дата второй сессии фестиваля Kursiv. Программа необычная

Вторая сессия фестиваля новой культуры Kursiv пройдет в Казани с 6 по 9 июня. Организаторы опубликовали программу в своем telegram-канале.

Основные события второй сессии запланированы на 9 июня. В этот день выступит норвежский электронный дуэт Smerz вместе с ансамблем академической музыки из Москвы Kymatic. Планируются также перфоманс Agape Collective и визуальный проект Watchme. После этого начнется ночная вечеринка с электронными экспериментами от московского диджея Zurkas Tepla, с участием диджея Art Crime, техно-продюсера Artem Slesarev и секретного музыканта.

В первый день откроется выставка Антона Бундаренко Future Is Nown, которая будет работать до конца сессии.

Место проведения фестиваля пока держится в секрете. Билеты (от 500 рублей) уже в продаже.

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