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Стала известна дата второй сессии фестиваля Kursiv. Программа необычная
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Стала известна дата второй сессии фестиваля Kursiv. Программа необычная 

Казанский Портал 21 минуту назад
Вторая сессия фестиваля новой культуры Kursiv пройдет в Казани с 6 по 9 июня. Организаторы опубликовали программу в своем telegram-канале.
Основные события второй сессии запланированы на 9 июня. В этот день выступит норвежский электронный дуэт Smerz вместе с ансамблем академической музыки из Москвы Kymatic. Планируются также перфоманс Agape Collective и визуальный проект Watchme. После этого начнется ночная вечеринка с электронными экспериментами от московского диджея Zurkas Tepla, с участием диджея Art Crime, техно-продюсера Artem Slesarev и секретного музыканта.
В первый день откроется выставка Антона Бундаренко Future Is Nown, которая будет работать до конца сессии.
Место проведения фестиваля пока держится в секрете. Билеты (от 500 рублей) уже в продаже.
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