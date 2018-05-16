Ещё
Старейшая пионерка Орловщины отпраздновала 91-летие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старейшая пионерка Орловщины отпраздновала 91-летие 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В областном центре накануне, 15 мая, чествовали ветерана пионерского движения Зою Григорьевну Измайлову, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Представители администрации области приехали в областной геронтологический центр ветеранов войны и труда, где подарили Зое Григорьевне букет цветов и поздравительный адрес. Старейшая пионерка Орла прошла суровые испытания в годы войны и послевоенной разрухи. В 1945 году она создавала тимуровское движение в Орле, была вожатой пионерской дружины школы № 21 Орла, работала в Горкоме комсомола, райкоме партии.
Зоя Григорьевна Измайлова более 20 лет прикована к инвалидной коляске, но это не мешает ей оставаться в центре внимания. В 2014 году она написала и выпустила книгу «Жизнь — борьба», а в 2015 году получила премию имени Николая Островского «За героизм, мужество и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи».
С днём рождения Зою Григорьевну также поздравили многие ее воспитанники, которые не забывают своего наставника на протяжении долгих лет.
Сообщение Старейшая пионерка Орловщины отпраздновала 91-летие появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Стала известна дата финала конкурса чтецов «Живая классика» Ребёнок инвалид и газовая труба: Муромский выслушал жалобы орловцев В Орел снова приезжает поезд-музей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века28
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования67
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов»3
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение