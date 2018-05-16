Старейшая пионерка Орловщины отпраздновала 91-летие

В областном центре накануне, 15 мая, чествовали ветерана пионерского движения Зою Григорьевну Измайлову, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Представители администрации области приехали в областной геронтологический центр ветеранов войны и труда, где подарили Зое Григорьевне букет цветов и поздравительный адрес. Старейшая пионерка Орла прошла суровые испытания в годы войны и послевоенной разрухи. В 1945 году она создавала тимуровское движение в Орле, была вожатой пионерской дружины школы № 21 Орла, работала в Горкоме комсомола, райкоме партии.

Зоя Григорьевна Измайлова более 20 лет прикована к инвалидной коляске, но это не мешает ей оставаться в центре внимания. В 2014 году она написала и выпустила книгу «Жизнь — борьба», а в 2015 году получила премию имени Николая Островского «За героизм, мужество и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи».

С днём рождения Зою Григорьевну также поздравили многие ее воспитанники, которые не забывают своего наставника на протяжении долгих лет.