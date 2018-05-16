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Моя бывшая подружка
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Моя бывшая подружка 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 17 мая  Производство: Франция
Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: комедия
Продолжительность: 1 ч. 22 мин.
Режиссер: Виктор Сейнт Макари
Продюсер: Pierre Guyard, Филипп Боэффард, Ева Мачуэль
Сценарист: Тома Кайе, Бенжамин Шарби, Одри Диван
В ролях: Уилльям Лебхил, Марго Бансийон, Джонатан Коэн, Камилль Раза, Беатрис де Стаэль
Сюжет
После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать своё сердце тяжёлым ударам любви. Он съезжается со своим старым проверенным другом Нефели. Так уж случилось, что Нефели — безбашенная, эмоциональная блондинка. Главное правило их дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только встречи на одну ночь, не более! Неожиданно Винсент знакомится с безрассудной шатенкой Джули и неизбежно нарушает главное правило. Что на это скажет Нефели?
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
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