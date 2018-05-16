Моя бывшая подружка

Премьера в Люксор с 17 мая Производство: Франция

Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)

Жанр: комедия

Продолжительность: 1 ч. 22 мин.

Режиссер: Виктор Сейнт Макари

Продюсер: Pierre Guyard, Филипп Боэффард, Ева Мачуэль

В ролях: Уилльям Лебхил, Марго Бансийон, Джонатан Коэн , Камилль Раза, Беатрис де Стаэль

Сюжет

После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать своё сердце тяжёлым ударам любви. Он съезжается со своим старым проверенным другом Нефели. Так уж случилось, что Нефели — безбашенная, эмоциональная блондинка. Главное правило их дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только встречи на одну ночь, не более! Неожиданно Винсент знакомится с безрассудной шатенкой Джули и неизбежно нарушает главное правило. Что на это скажет Нефели?

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов