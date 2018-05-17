Летние занятия для детей и подростков из Лосиноостровского района стартуют 1 июня

Как сообщил директор ГБУ ЦДиС «Лосинка» Александр Большаков на встрече главы управы с жителями 16 мая, для ребят, которые не разъедутся на летние каникулы, запланирована специальная программа.

По его словам, предстоящим летом в Лосинке будут работать те секции и кружки, где желают заниматься не менее десяти детей. Это художественная студия, танцевальная, театральная, студия декоративно-прикладного творчества и ряд спортивный секций.

— Точное расписание будет известно ближе к началу занятий, — уточнил Большаков.

Все занятия будут бесплатными; проходить они будут на базе центра «Лосинка», расположенного в нескольких помещениях по адресам: ул. Коминтерна, д. 46; ул. Стартовая, д. 33; ул. Изумрудная, д. 12; ул. Магаданская, д. 8. (иб)