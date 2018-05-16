Прокуратура Дагестана выявила хищение 2,2 млн рублей при ремонте Республиканского медицинского центра

В Дагестане в ходе прокурорской проверки выявлено хищение более 2,2 миллиона рублей, выделенных на ремонт Республиканского медицинского центра в Махачкале. Возбуждено два уголовных дела.

Хищения были выявлены в ходе проверки целевого использования средств, выделенных территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 2014—2017 годах ГБУ «Республиканский медицинский центр» регионального Минздрава . Как оказалось, руководство компании «Строитель-М», проводившей ремонт здания медцентра, завысило объем выполненных работ и включило в документацию уже учтенные работы. Таким образом было похищено в общей сложности более 2,2 миллиона рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.