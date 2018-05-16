Цвет настроения серый: как на ВИЗе построили стадион и избавились от деревьев

Центральный стадион в уральской столице за последние несколько лет постепенно превратился в «Екатеринбург Арену». За тем, как это происходило, наблюдали все жители прилегающих улиц, а мы решили взглянуть на процесс с высоты.

На видео мы собрали фотографии стадиона, сделанные со спутника. Первая — в 2006 году, последняя — в 2017-м. Отлично видно, как за эти 11 лет уменьшилось количество деревьев вокруг сооружения.

Смотрите сами и ищите различия.

Тот же процесс на двух фотографиях. Первая сделана в начале 2000-х, вторая — совсем недавно, этой зимой. За это время район ВИЗа застроили высотками, а парк вырубили.

Поразглядывать другие архивные и современные фотографии Екатеринбурга и Свердловска с высоты можно здесь и здесь. На них отлично видно, как изменился центр города за несколько десятков лет.